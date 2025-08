Chi tiết Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hơn 43.700 tỷ đồng

Ngày 5/8, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 125km bao gồm: đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định (cũ) khoảng 40km, qua địa phận tỉnh Gia Lai (cũ) khoảng 85km.

Dự án sẽ chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 đoạn km0+00 - km22+00 có chiều dài 22km, dự kiến khởi công ngày 15/10/2025; Dự án thành phần 2 đoạn km22+00 - km90+00 có chiều dài 68km, dự kiến khởi công ngày 27/12/2025; Dự án thành phần 3 đoạn km90+00 - km125+00 có chiều dài 35km, dự kiến khởi công ngày 20/10/2025.

Dự án đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú; 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng.

Đèo An Khê trên quốc lộ 19, tuyến đường giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai cũ.

Theo báo cáo sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng) cho khoảng 396 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ quý 3/2025 và hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Cũng theo báo cáo, tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 942ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 189ha; đất lâm nghiệp khoảng 257ha; đất khác khoảng 494ha. Dự kiến đất rừng chuyển sang mục đích khác khoảng 257ha (trong đó, rừng đầu nguồn khoảng 94ha).

Đồng thời, qua tổng hợp số liệu hồ sơ báo cáo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, nhu cầu vật liệu cho toàn dự án gồm 20,52 triệu m³ đất đắp; 3,72 triệu m³ cát và 3,32 triệu m³ đá. Trên cơ sở khảo sát, đề xuất từ các mỏ vật liệu đều đảm bảo về trữ lượng và chất lượng để phục vụ thi công dự án.

UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các công tác chuẩn bị để kịp thời triển khai thực hiện dự án.