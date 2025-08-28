Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi tiết gần 180 điểm trông giữ xe để xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

28-08-2025 - 21:06 PM | Xã hội

Có 86 vị trí do các xã, phường rà soát, bổ sung được huy động, làm điểm trông giữ xe cho nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 28/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để phục vụ Nhân dân và du khách tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.

Hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục tuyến chính và quanh Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80.

Cụ thể, có 92 vị trí do Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí, gồm các bến xe, đề-pô đường sắt, bãi đất trống, lòng đường và khuôn viên nhiều trường đại học, cao đẳng.

Một số bãi có sức chứa lớn như bãi đất gần công ty Thuốc lá Thăng Long (200 xe khách), lòng đường đôi 70 (300 ô tô con), hay bãi đỗ xe tại ga Nhổn (700 ô tô con).

Bên cạnh đó, 86 vị trí do các xã, phường rà soát, bổ sung cũng được huy động, chủ yếu tận dụng khuôn viên trường học, nhà văn hóa, công viên, vườn hoa. Riêng tại quận Ba Đình, phường Ngọc Hà bố trí 6 điểm, phường Giảng Võ có tới 13 điểm, gồm các trường học và vườn hoa trên địa bàn.

Danh sách cụ thể các điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 như sau:

  1. CÁC VỊ TRÍ DO SỞ XÂY DỰNG BỐ TRÍ

STT

Vị trí

Đơn vị QL

Sức chứa

Loại phương tiện

I

Trục tuyến 2A

1

Một phần trong bến xe Yên Nghĩa

Tổng Vận tải

Khoảng 150 xe 45 chỗ

Để xe ô tô khách

2

Đề pô Phú Lương

Công ty TNHH MTV Đường sắt HN

Khoảng 100 xe 45 chỗ

Để xe ô tô khách

3

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5

 

Khoảng 35 xe ô tô con

Để xe ô tô con

4

Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

 

Đề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

Xe ô tô con, xe máy, xe đạp

5

Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn

 

Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

Xe ô tô con, xe máy, xe đạp

6

Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi

 

Khoảng 200 xe 45 chỗ

Để xe ô tô khách

II

 Trục tuyến 3.1

1

Đề pô của tuyến tại Nhổn

Công ty TNHH MTV Đường sắt HN

Khoảng 100 xe 45 chỗ

Để xe ô tô khách

2

Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn

Tổng Vận tải

khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng)

Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp

3

Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp)

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội

Đề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

Để xe máy, xe đạp

4

Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý

Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội

Đề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

Để xe máy, xe đạp

5

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)

 

Khoảng 300 xe ô tô con

Để xe khách, xe con

6

Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …)

 

Khoảng 500 xe ô tô con

Để xe ô tô con

7

Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải

 

Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

xe ô tô con, xe máy, xe đạp

III

Tuyến Quốc lộ 1

1

Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ

 

Khoảng 400 xe ô tô con

Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều

2

Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con

 

Khoảng 300 xe ô tô con

xe ô tô con

3

Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng

 

Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận

xe ô tô con, xe máy, xe đạp

IV

Phía cầu Nhật Tân

 

Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát))

 

Khoảng 80 xe ô tô con

 

xe ô tô con

V

Phía cầu Chương Dương

 

Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con)

 

Khoảng 80 xe ô tô con

 

xe ô tô con

VI

Phía cầu Vĩnh Tuy

1

Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con),

 

khoảng 200 xe ô tô con

xe ô tô con

2

Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung

 

khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ

Để xe ô tô khách

 

Tổng

92 vị trí

 

 

 CÁC XÃ, PHƯỜNG BỐ TRÍ RÀ SOÁT:

STT

XÃ, PHƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM

Địa chỉ

GHI CHÚ

1

Bạch Mai (3 vị trí)

 

 

 

 

 

Trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Số 1 Võ Thị Sáu

 

 

 

Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng

29 Đại Cồ Việt

 

 

 

Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng

27 Đại Cồ Việt

 

2

Đại Mỗ (1 vị trí)

 

 

 

 

 

Công viên Phùng Khoang

 

Diện tích khoảng 500m2

3

Phường Láng (4 vị trí)

 

 

 

 

 

Ký túc xã DDH Giao thông

99 Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam

68 Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

58 Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

Viện máy và dụng cụ công nghiệp

46 Láng Hạ

 

4

Yên Hòa (1 vị trí)

 

 

 

 

 

Ô đất 216 Trần Duy Hưng

 

Diện tích khoảng 4.506m2

5

Vĩnh Thanh (02 vị trí)

 

 

 

 

 

Nhà văn hóa thôn Cổ Điển

 

 

 

 

Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi

 

 

6

Ba Vì (05 vị trí)

 

 

 

 

 

Trụ sở UBND xã Ba Vì

Thôn Lặt

 

 

 

Trường THPT Minh Quang

Thôn Lặt

 

 

 

Nhà văn hóa thôn Lặt

Thôn Lặt

 

 

 

Nhà văn hóa thôn Gò Đá Chẹ

Thôn Gò Đá Chẹ

 

 

 

Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ)

Thôn Bưởi

 

7

Khương Đình

(0 vị trí)

 

 

 

8

Tây Hồ (04 vị trí)

Nhà khách Bộ Quốc phòng

266 đường Thụy Khuê

 

 

 

Trường Tiểu học Chu Văn An

260 đường Thụy Khuê

 

 

 

Khu đất trông tại 161 Yên Phụ

161 Yên Phụ

 

 

 

Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê)

 

 

9

Ngọc Hà (06 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Hoàng Diệu

526 phố Đội Cấn

 

 

 

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

02 phố Vĩnh Phúc

 

 

 

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

46 phố Liễu Giai

 

 

 

Trường Tiểu học Đại Yên

167 phố Đội Cấn

 

 

 

Trường Tiểu học và THCS Ba Đình

145 Hoàng Hoa Thám

 

 

 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

06 phố Vĩnh Phúc

 

10

Kiến Hưng (02 vị trí)

 

 

 

 

 

Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng

51 đường Đa Sỹ

 

 

 

Trường Tiểu học Kiến Hưng

70 đường Đa Sỹ

 

11

Giảng Võ (13 vị trí)

 

 

 

 

 

Vườn thú Hà Nội

 

 

 

 

Công viên Indira Gandhi

Phố Nguyên Hồng

 

 

 
 

Trường Tiểu học Kim
Đồng

Phố Trần Huy Liệu

 

 

 

Trường THCS Giảng Võ

01 Trần Huy Liệu

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Trãi

50 Nam Cao

 

 

 

Trường Mầm non Tuổi Hoa

Khu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu

 

 

 

Trường THPT Phạm Hồng Thái

01 phố Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

Số 03 ngõ 9 Đào Tấn

 

 

 

Trường Tiểu học Ngọc Khánh

Ngõ 20 phố Nguyễn Công Hoan

 

 

 

Trường Tiểu học Thành Công A

Khu D Tập thể Thành Công

 

 

 

Trường Tiểu học Thành Công B

Khu H Tập thể Thành Công

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Trãi

04 Giang Văn Minh

 

 

 

Trường đội Lê Duẩn

306B Kim Mã

 

12

Cửa Nam (05 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường THPT Trần Phú

08 Hai Bà Trưng

 

 

 

Trường THCS Trưng Vơng

26 Hàng Bài

 

 

 

Trường THCS Ngô Sỹ Liên

27 Hàm Long

 

 

 

Vườn hoa Tao Đàn
 

Ngã tư Lý Thường Kiệt
– Lê Thánh Tông

 

 

 

Vườn Hoa Mê Linh

Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng

 

13

Ba Đình (0 vị trí)

 

 

 

14

Yên Sở

 

 

Đề nghị cung cấp từng vị trí cụ thể

15

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (16 vị trí)

 

 

 

 

Tuyến 2A

Ga Láng

 

 

 

 

Ga Thượng Đình

 

 

 

 

Ga Vành đai 3

 

 

 

 

Ga Phùng Khoang

 

 

 

 

Ga Văn Quán

 

 

 

 

Ga Hà Đông

 

 

 

 

Ga La Khê

 

 

 

 

Ga Văn Khê

 

 

 

 

Ga Yên Nghĩa

 

 

 

Tuyến 3.1

Ga Nhổn

 

 

 

 

Ga Minh Khai

 

 

 

 

Ga Phú Diễn

 

 

 

 

Ga Lê Đức Thọ

 

 

 

 

Ga Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

Ga Chùa Hà

 

 

 

 

Ga Cầu Giấy

 

 

16

Bồ Đề (01 vị trí)

 

 

 

 

 

Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm

551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm

 

17

Hai Bà Trưng (06 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường THCS Tây Sơn

52A phố Trần Nhân Tông

 

 

 

Trường Tiểu học Tây Sơn

60 Lê Đại Hành

 

 

 

Trường THCS Ngô Thì nhậm

09 phố Hòa Mã

 

 

 

Trường TIểu học Lê Ngọc Hân

41 phố Lò Đúc

 

 

 

Trường THCS Lê Ngọc Hân

51 phố Thi Sách

 

 

 

Trường THCS Vân Hồ

193 phố Bà Triệu

 

18

Ô Chợ Dừa (03 vị trí)

 

 

 

 

 

Mầm non Cát Linh

28 ngõ 27 Cát Linh

 

 

 

Trường THCS Cát Linh

31 Cát Linh

 

 

 

Mầm non Mầm Xanh

143 Hào Nam

 

19

Tương Mai (02 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Tương Mai

145 đường Tân Mai (đường 2.5)

 

 

 

Trường THCS Tương Mai

147 đường Tân Mai (đường 2.5)

 

20

Ứng Thiên (0 vị trí)

 

 

 

21

Thanh Liệt (03 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường THCS Chu Văn An

 

 

 

 

Trường THCS Tân Triều

 

 

 

 

Trường Tiểu học Tân Triều

 

 

22

Hồng Hà (04 vị trí)

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Chương Dương

140 phố Vọng Hà

 

 

 

Trường THCS Chương Dương

103 Vọng Hà

 

 

 

Trường Tiểu học Phúc Tân

12 Phúc Tân

 

 

 

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng

57 phố Nghĩa Dũng

 

23

Hà Đông (04 vị trí)

 

 

 

 

 

Khách sạn sông Nhuệ

150 Tần Phú (Hà Đông)

 

 

 

Trụ sở Văn phòng cơ sở 2 – Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

100 Tần Phú (Hà Đông)

 

 

 

Trường THPT Hà Đông

32 Vũ Trọng Khánh

 

 

 

Trụ sở Ban quản lý các khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp thành
phố Hà Nội

04 Vũ Trọng Khánh

 

24

Hoàn Kiếm (02 vị trí)

 

 

 

 

 

Trưởng tiểu học Trần Quốc Toản

33Nhà Chung

 

 

 

Trung tâm chính trị khu vực Hoàn Kiếm

33 Nhà Chung

 

 

Tổng

86 vị trí

 

 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

