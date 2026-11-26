Sáng 21/11/2026, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đáng chú ý, Luật bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Như vậy, theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ tết, nghỉ lễ, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề, cụ thể như sau:

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027.

Tổng số: có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 từ ngày thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tổng số: có 7 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP).

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Thời gian nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.

Tổng số có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Thời gian nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động năm 2027 từ thứ Sáu, ngày 30/4/2027 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương

Sáng 21/11/2026, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật bổ sung Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động.

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2027

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2027 từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Tổng số có 4 ngày liên tục (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2027

Thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2027: Thứ Tư, ngày 24/11/2027.

Tổng số: 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ