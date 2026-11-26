Nhiều ngày qua, không khí trên mạng xã hội Threads liên tục sôi động trước những cập nhật hậu trường từ dàn nghệ sĩ Việt chuẩn bị tham gia concert Vũ Trụ "Say Hi" tại Mỹ. Bên cạnh sự háo hức chờ đợi một đêm nhạc bùng nổ, cộng đồng mạng lại được một phen bàn tán rôm rả trước viễn cảnh dở khóc dở cười khi dàn ca sĩ phải tự mình kiêm luôn công việc của trợ lý, quay phim, stylist vì phần lớn đội ngũ hậu cần gặp trục trặc về thủ tục thị thực.

Không khí trên mạng xã hội Threads liên tục sôi động trước những cập nhật hậu trường dở khóc dở cười khi dàn ca sĩ phải tự mình kiêm luôn công việc của trợ lý, quay phim, stylist vì phần lớn đội ngũ hậu cần gặp trục trặc về thủ tục thị thực

Sự kiện Concert Vũ Trụ "Say Hi" dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 28/11 tại nhà hát PH Live at Planet Hollywood, Las Vegas, Mỹ. Sau những thành công và dấu ấn đậm nét tại Hà Nội, đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược đưa âm nhạc Vpop tiếp cận gần hơn với đối tượng khán giả quốc tế. Đêm nhạc quy tụ khoảng 20 đến 21 nghệ sĩ nổi bật bước ra từ hệ sinh thái các chương trình Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và Tinh Hà Say Hi.

Sự kiện Concert Vũ Trụ "Say Hi" dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 28/11 Las Vegas, Mỹ, được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược đưa âm nhạc Vpop tiếp cận gần hơn với đối tượng khán giả quốc tế

Do quy trình và thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ rất khắt khe và nghiêm ngặt, nhiều thành viên trong đội ngũ hỗ trợ nghệ sĩ đi cùng như quản lý, trợ lý, stylist, chuyên viên trang điểm, làm tóc và ê-kíp quay phim đã không kịp hoàn tất thủ tục hoặc bị từ chối cấp visa sát ngày bay. Mặc dù dàn nghệ sĩ chính đã hoàn thành thủ tục và đáp chuyến bay sang Mỹ, sự thiếu vắng lực lượng hậu cần quen thuộc đã tạo ra không ít bỡ ngỡ trong khâu chuẩn bị thực tế ở nước ngoài.

Thiếu vắng sự chăm sóc quen thuộc từ ê-kíp, các nam ca sĩ như HYO, buitruonglinh, Captain Boy, CONGB lập tức rơi vào cảnh "tay xách nách mang". Tại khu vực băng chuyền hành lý sân bay, thay vì có người hỗ trợ nhận đồ, các nghệ sĩ phải tự mình tìm kiếm và phân loại vali. Dù bận rộn xoay xở với hành lý cồng kềnh, nhiều anh trai vẫn chịu khó tự ghi hình và sản xuất content cho người hâm mộ ở nhà. Vừa đáp xuống Mỹ, CONGB đã lập tức đăng tải hình ảnh check-in tươi tắn trên máy bay và sân bay.

(Ảnh: @nguyen.p805)

Thiếu vắng sự chăm sóc quen thuộc từ ê-kíp, các nghệ sĩ lập tức rơi vào cảnh "tay xách nách mang" (Ảnh: @_linh.lung_)

Vừa đáp xuống Mỹ, CONGB đã lập tức đăng tải hình ảnh check-in tươi tắn trên máy bay và sân bay

Không dừng lại ở khâu di chuyển, nhiệm vụ sản xuất nội dung truyền thông cũng được giao lại cho chính các nghệ sĩ. Không có ê-kíp quay phim đi cùng, các ca sĩ đã chủ động sử dụng các thiết bị ghi hình cá nhân nhỏ gọn như DJI Pocket để tự ghi lại những khoảnh khắc hậu trường, di chuyển và tập luyện. Những thước phim tự quay này sau đó được gửi trực tiếp về cho đội ngũ truyền thông tại Việt Nam để biên tập và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhằm duy trì tương tác với người hâm mộ.

Không dừng lại ở khâu di chuyển, nhiệm vụ sản xuất nội dung truyền thông cũng được giao lại cho chính các nghệ sĩ

Khán giả không khỏi thích thú trước hình ảnh các nghệ sĩ vốn xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu nay lại tự xoay xở mọi việc từ A đến Z. Nhiều fan hài hước nhận xét chuyến lưu diễn lần này không khác gì một đợt "xuất khẩu lao động" của các nghệ sĩ.

Ở chiều ngược lại, đội ngũ hậu cần kẹt lại ở Việt Nam cũng tạo nên những khoảnh khắc tương tác dễ thương. Dù không thể đồng hành trực tiếp, ê-kíp ở nhà vẫn liên tục đăng tải các dòng trạng thái bàn giao công việc từ xa, nhắc nhở từng chút một như "mẹ lo cho con đi học xa nhà". Sự đối lập giữa vẻ bận rộn tự thân của nghệ sĩ tại Mỹ và sự sốt sắng của ê-kíp từ quê nhà đã tạo nên một không khí hậu trường vô cùng gần gũi, hài hước.

Ekip của các nghệ sĩ ở Việt Nam vẫn liên tục đăng tải các dòng trạng thái bàn giao công việc từ xa, nhắc nhở từng chút một, tạo nên những khoảnh khắc tương tác dễ thương

Những khó khăn ban đầu tại khâu chuẩn bị dường như càng làm tăng thêm sự tò mò và ngóng chờ của khán giả dành cho concert Vũ Trụ "Say Hi" tại nhà hát PH Live. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt âm nhạc cùng bản lĩnh làm chủ sân khấu của dàn nghệ sĩ, đêm diễn ngày 28/11 tại Las Vegas hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, khẳng định dấu ấn của Vpop trên đất Mỹ.

Ảnh: Chụp màn hình/ FBNV