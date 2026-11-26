Khoảnh khắc 37 đối tượng tra tay vào còng vì liên quan đường dây lừa 150 tỷ đồng của hơn 600 người
Theo PV |
26-11-2026 - 14:59 PM |
Xã hội
Các đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.
Theo PV
Đời sống & Pháp luật
Theo Đời sống & Pháp luật
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