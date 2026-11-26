Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Hà Nội vừa chính thức ban hành phương án phân luồng, tạm cấm phương tiện trong hai ngày 27 và 28/11/2026.

Thời gian, đối tượng và phạm vi tuyến đường tạm cấm

Theo thông báo của Phòng CSGT Hà Nội, phương án tạm cấm và hạn chế lưu thông sẽ được áp dụng trong khung giờ từ 6h00 đến 20h00 hằng ngày trong hai ngày 27 và 28/11/2026.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm hoạt động đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định pháp luật).

Danh sách các tuyến đường trọng điểm áp dụng lệnh tạm cấm, hạn chế bao gồm:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với các loại phương tiện giao thông khác, lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng linh hoạt để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại bình thường của người dân.

Chi tiết các lộ trình thay thế cho phương tiện

Để tránh ùn tắc và giúp các phương tiện chủ động di chuyển xuyên tâm hoặc liên tỉnh, Phòng CSGT Hà Nội hướng dẫn cụ thể các tuyến đường vòng tránh như sau:

Từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang): Các phương tiện di chuyển theo hướng Cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 để đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và chiều ngược lại.

Từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên): Các phương tiện lưu thông theo lộ trình Cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La – Lê Trọng Tấn – Quốc lộ 6 để đi các tỉnh.

Từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long: Các phương tiện di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 – Đại lộ Thăng Long và chiều ngược lại.

Khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ hiệu lệnh điều tiết

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội yêu cầu toàn thể người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ tuyệt đối hệ thống báo hiệu và sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường.

Đặc biệt, khi gặp các đoàn xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải khẩn trương giảm tốc độ, chuyển hướng vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo chỉ dẫn để nhường đường an toàn. Người dân cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật tình hình giao thông, hạn chế lưu thông qua các tuyến đường nằm trong diện phân luồng trong hai ngày diễn ra hội nghị nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn chung cho Thủ đô.