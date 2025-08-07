Chi tiết mức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông tin về việc tổ chức thu phí và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo VEC, nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30 km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, gồm: Đoạn tuyến phía Tây từ Nút giao TP HCM - Trung Lương (Km0+600) đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và Đoạn từ Nút giao Phước An (Km50+530) đến Nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581).

Sau khi đưa vào khai thác, các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc, tai nạn và áp lực giao thông; nâng cao năng lực thông hành; tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và giao thương hàng hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các khu vực có liên quan.

Ngày 1-4-2025, VEC đã ban hành quyết định về mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC quản lý khai thác. Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành.

Chi tiết giá dịch vụ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, mục tiêu sản xuất kinh doanh và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, VEC thông báo thực hiện tổ chức thu phí các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, cụ thể như sau:

Đơn giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2.000 đồng/PCU/km. PCU (Passenger Car Unit) là đơn vị quy đổi lưu lượng xe, trong đó xe con (5 chỗ) được coi là một đơn vị chuẩn (1 PCU). Thời điểm áp dụng từ 00 giờ 00 phút, ngày 10-8-2025.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đã bao gồm 8% thuế VAT)

Hình thức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành là thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Phương thức thu phí: Thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% các làn thu phí tại tất cả các trạm.

Các trạm thu phí: Trạm 01B, Trạm 02A/B, Trạm 03, Trạm 04, Trạm 06, Trạm 07 thuộc các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: Đoạn Km0+000 - Km21+850, từ Nút giao cao tốc TP HCM - Trung Lương đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo; Đoạn Km50+530 - Km57+581, từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51.