Chi tiết nhân sự Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I diễn ra hôm nay, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành. Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
