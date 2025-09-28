Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

Vietnam Airlines cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão bão số 10 Bualoi.

Chuẩn bị chống bão tại sân bay quốc tế Phú Bài (TP Huế)

Cụ thể, trong ngày 28-9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5 giờ 30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7 giờ 10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP HCM sẽ cất cánh lúc 7 giờ 45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, trong cùng ngày 28-9, chuyến bay VN7270 hành trình TP HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7 giờ và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân – TP HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9 giờ 25 cùng ngày.

Ngoài ra, cũng trong ngày 28-9, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12 giờ ngày 28-9.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Vietjet cũng cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28-9 tạm ngừng khai thác do các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài, Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận máy bay.

Cụ thể, sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 13 - 22 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TP HCM - Đồng Hới – TP HCM

Sân bay Thọ Xuân tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 22 giờ ngày 28-9 đến đến 7 giờ ngày 29-9-2025.

Sân bay Phú Bài tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 6 chuyến bay, gồm: VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TP HCM - Huế - TP HCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Sân bay Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 28-9. Tạm ngừng 10 chuyến bay, gồm: VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TP HCM - Đà Nẵng – TP HCM

Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.