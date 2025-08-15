Chi tiết về buổi lễ chưa từng có trong lịch sử: 89 dự án khánh thành, 161 dự án khởi công trong cùng 1 ngày, tổng quy mô 1,28 triệu tỷ đồng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19/8/2025.

Tính đến ngày 13/8/2025, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 122 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 05 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển KTXH đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân

Cuối tháng 12 năm nay (dự kiến ngày 19/12/2025), chúng ta tiếp tục tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó tổng kết hoàn thành đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sớm hơn kế hoạch khoảng 01 năm), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Về tổng hợp danh mục dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành

Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công, trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công; cụ thể theo các lĩnh vực như sau:

Hạ tầng giao thông: 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao: 03 dự án, công trình; Giáo dục: 12 dự án, công trình; Quốc phòng: 01; Y tế: 10 dự án, công trình

Trong 250 dự án, công trình có: 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư: 1.280.000 tỷ đồng; Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức:

- Thời gian: Buổi sáng ngày 19/8/2025 (bắt đầu từ 9h00).

- Điểm cầu trung tâm: tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.



