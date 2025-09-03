Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiêu quốc phòng EU lập kỷ lục mới

03-09-2025 - 20:50 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo của Cơ quan Quốc phòng châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) chi tổng cộng 402 tỷ USD cho quốc phòng vào năm ngoái, vượt mức dự kiến và lập kỷ lục mới.

Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho biết họ dự kiến ​​tăng mức chi tiêu quốc phòng vào năm 2025 lên 446 tỷ USD. Trong khi đó, tổng chi tiêu quốc phòng của khối vào năm 2024 vượt Trung Quốc khoảng 1,5 lần và cao hơn ngân sách quân sự của Nga gấp 3 lần.

Mỹ là quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao hơn. Con số này chiếm 1,9% GDP của khối và tăng 19% so với năm trước.

Chi tiêu quốc phòng EU lập kỷ lục mới- Ảnh 1.

Chi tiêu quốc phòng của EU đạt kỷ lục. (Ảnh: Science Business)

Mức chi tiêu quốc phòng của EU tăng cao chủ yếu được thúc đẩy bởi việc nhiều quốc gia mua sắm trang thiết bị mới cũng như tăng ngân sách nghiên cứu và phát triển. Cả hai khoản này cộng lại được gọi chung là "đầu tư quốc phòng" theo cách nói của EU.

Đầu tư chiếm 31% tổng chi tiêu quốc phòng, tương đương 124 tỷ USD, trong đó 15 tỷ USD được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo tính toán của EDA, hoạt động mua sắm thiết bị tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, nghiên cứu và phát triển tăng 20%.

Mức chi tiêu kỷ lục này được thúc đẩy bởi ngân sách toàn khối tăng lên, chứ không chỉ riêng mục tiêu mở rộng quân đội của từng quốc gia. Trong số 25 quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, có đến 16 quốc gia chi tiêu nhiều hơn 10% vào năm 2024 so với năm 2023. Trong đó có Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. Chỉ có ngân sách quân sự của Bồ Đào Nha và Ireland giảm vào năm 2024.

Chi tiêu quân sự của châu Âu cũng tăng theo cấp số nhân kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Vào thời điểm đó, chi tiêu quốc phòng trên toàn khối đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2005, ở mức 221 tỷ USD.

Trên thực tế, chi tiêu quốc phòng của EU vào năm ngoái còn tăng nhanh hơn dự kiến ​​của EDA, vượt xa dự đoán của cơ quan này vào cuối năm 2023 là 20 tỷ USD.

Những quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất nằm ngay gần Nga. Ba Lan dẫn đầu với gần 4% GDP vào năm 2024, tiếp theo là Estonia, Latvia và Lithuania, mỗi nước chi hơn 3% GDP cho quân sự.

“Châu Âu đang chi khoản tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ an toàn cho người dân và chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó", Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas nhấn mạnh.


Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thẳng tay xả trái phiếu Mỹ, tích cực dự trữ “đồng tiền không quốc tịch”

Giữa căng thẳng với Mỹ, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới thẳng tay xả trái phiếu Mỹ, tích cực dự trữ “đồng tiền không quốc tịch” Nổi bật

Sa thải 4.000 nhân viên, CEO công ty này nói lời cay đắng, chuyên gia khẳng định: AI đang trở thành bình phong của nhiều công ty từng bất chấp để tăng trưởng

Sa thải 4.000 nhân viên, CEO công ty này nói lời cay đắng, chuyên gia khẳng định: AI đang trở thành bình phong của nhiều công ty từng bất chấp để tăng trưởng Nổi bật

4 nghề ngân hàng dễ bị thay thế nhất bởi AI, chỉ còn 5 năm là đến viễn cảnh máy móc can thiệp 50% công việc

4 nghề ngân hàng dễ bị thay thế nhất bởi AI, chỉ còn 5 năm là đến viễn cảnh máy móc can thiệp 50% công việc

20:15 , 03/09/2025
Thêm một tập đoàn cắt giảm 4.000 nhân viên dù lợi nhuận vẫn ổn định: Làn sóng ‘làm đẹp’ báo cáo tài chính nhờ đuổi việc lan rộng

Thêm một tập đoàn cắt giảm 4.000 nhân viên dù lợi nhuận vẫn ổn định: Làn sóng ‘làm đẹp’ báo cáo tài chính nhờ đuổi việc lan rộng

19:40 , 03/09/2025
Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ'

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ'

19:10 , 03/09/2025
CEO của startup từng “thổi bay” gần 600 tỷ USD của Nvidia vừa được vinh danh top 100 thế giới AI là ai?

CEO của startup từng “thổi bay” gần 600 tỷ USD của Nvidia vừa được vinh danh top 100 thế giới AI là ai?

18:45 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên