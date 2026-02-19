Chỉ Trấn Thành mới mời được dàn cameo hoành tráng thế này cho Thỏ Ơi!!, một cái tên "tự spoil" vì quá háo hức

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số tình tiết của phim.

Không chỉ gây chú ý bởi những tình tiết khó đoán, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành còn gây tò mò bởi danh sách những nhân vật cameo đặc sắc, bất ngờ nhất. Có thể nói, hơn nửa showbiz Việt đều quy tụ trong bộ phim, chẳng hạn như có đầy đủ dàn Anh trai - Anh tài - Em xinh - Chị đẹp mà không phải ai cũng làm được.

Các khách mời chương trình Chị Bờ Vai

Trong phân đoạn talkshow do MC Hải Linh (LyLy) dẫn dắt, một loạt những gương mặt bí ẩn, sau lớp mặt nạ đã hiện diện. Các nhân vật này được thể hiện bởi một loạt những nghệ sĩ đình đám gồm Cris Phan, Gil Lê, Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Tiểu Vy, Lê Giang và Orange. Mỗi người mang đến một biến cố tình yêu hài hước để Hải Linh đưa ra lời khuyên của mình.

HURRYKNG

Nam rapper HURRYKNG đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn của Thỏ Ơi!!. Anh chàng đóng vai Khang - một đối tác làm ăn với Phong (Vĩnh Đam). Đặc biệt, anh luôn xuất hiện với bộ vest công sở, trong tình trạng say xỉn và liên tục ép rượu Phong lẫn Nhật Hạ (Pháo). Hình ảnh này lại phản ánh đúng những câu đùa ngoài đời dành cho HURRYKNG khi anh chàng thường xuyên nói chuyện như người say rượu

Anh Đức

Bên cạnh HURRYKNG, Anh Đức cũng là một trong số những đối tác đang thương thảo với công ty của Hải Lan (Văn Mai Hương) và Phong. Anh xuất hiện trong các bữa tiệc xã giao, cũng như ký kết hợp đồng hợp tác chính thức.

Diva Thanh Lam

Như đã được hé lộ từ trước, Diva Thanh Lam vào vai mẹ ruột của Sơn (Quốc Anh), làm thợ tóc tại gia. Bà đã phê bình con trai vì làm vợ giận, đồng thời phê bình cô cháu gái "+Th" vô tình làm chia cắt tình cảm vợ chồng Sơn.

NSƯT Quang Thắng

NSƯT Quang Thắng đang gây chú ý khi chủ động hé lộ về vai cameo Thỏ Ơi!! của mình trên trang cá nhân. Ông hóa thân thành bố ruột của Sơn, xuất hiện khi Sơn trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho con gái. Sau đó, ông còn liên tục giục con trai về làm lành với vợ, và có những biểu hiện "chiếu dưới" đối với bà xã của mình.

Quang Thắng khoe vai cameo của mình trong Thỏ Ơi!!

NSND Hồng Vân

Khi Sơn cấp cứu, Hải Lan và Hải Linh có dịp ngồi lại bên nhau để ôn lại chuyện xưa, nhất là quá khứ "hai đời chồng" của mẹ ruột. Khi Hải Lan bật điện thoại, màn hình hiện lên ảnh người mẹ do NSND Hồng Vân thủ vai, đồng thời được hé lộ đã mất từ rất lâu và dặn hai cô con gái phải chăm sóc lẫn nhau.

Hà Nhi

Nữ ca sĩ Hà Nhi tham gia Thỏ Ơi!! với vai cô em họ +Th trong truyền thuyết, khiến Sơn bị Hải Lan nghi ngờ và dẫn đến cảnh chia ly. Sự xuất hiện của cô khiến gia đình Sơn vừa tức cười vừa trách cứ. Thực chất khi Hải Lan gọi điện đến, cô đang đi vệ sinh thật chứ không phải không dám trả lời điện thoại.

MC Phương Mai

MC Phương Mai xuất hiện chớp nhoáng trong Thỏ Ơi!!, đảm nhận vai người dẫn chương trình đưa tin về vụ cao trào cuối phim. Sau khi màn giằng co giữa Trần Kim (Trấn Thành), Hải Linh và Nhật Hạ khép lại, kết cục của toàn bộ vụ việc được nữ MC này tường thật chi tiết trên TV.

Khuyến Dương (Chị Phiến)

Khi Nhật Hạ bỏ khu chung cư cũ để đi sống tại nơi khác, Trần Kim vẫn đến mỗi đêm để gõ cửa tìm cô. Điều này khiến cho người hàng xóm sống cạnh bên tức giận, phải mở cửa quát tháo. Nhân vật hài hước này do Khuyến Dương thể hiện, đồng thời hé lộ tình trạng của Nhật Hạ cho Trần Kim biết.

Lamoon

Em xinh Lamoon xuất hiện gián tiếp ngay từ đầu phim thông qua bức ảnh trong điện thoại của Sơn. Cô là bạn học cũ, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật và cũng là người tổ chức buổi họp lớp cũ. Sự xuất hiện của Lamoon ở vị trí trung tâm thực chất chỉ là bước đầu cho những tranh cãi giữa Sơn và Hải Lan.

MLee

Cũng trong bức ảnh lớp cũ ấy, MLee xuất hiện ở phần rìa nhưng nhanh chóng bị Hải Lan phát hiện. Theo đó, cô gái này từng là người yêu cũ của Sơn, giờ đây tham dự chung tiệc sinh nhật và gặp lại nhau. Điều này khiến Hải Lan nổi cơn ghen tuông, thậm chí "tác động vật lý" khiến Sơn bị thương trên trán.

Thỏ Ơi!! chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.



