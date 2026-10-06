Chỉ trong 3 tháng đã chốt phương án bồi thường cho dân, dự án 3.000 tỷ đồng do Tổng thầu của Vingroup đảm trách nhanh không ngờ

Phối cảnh nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác thành phố khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC.

Trong đó, Tổng thầu EPC là doanh nghiệp nhận trọn gói toàn bộ công việc từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng và chạy thử, bàn giao công trình cho chủ đầu tư.﻿

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh cho biết, dự án thu hồi 21,44ha đất, gồm 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình, cá nhân. Xã Bình Khánh đang tích cực giải phóng mặt bằng, chi trả tiền và vận động người dân sớm bàn giao đất cho dự án.

Nhằm chỉ đạo kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn xã, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã Bình Khánh; Thành lập Tổ Vận động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông kết nối đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác trên địa bàn xã.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh đã ban hành Quyết định thành lập các Tổ xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và Tổ thẩm tra đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trên địa bàn xã để đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc, pháp lý đất đai, quá trình tạo lập, sửa chữa nhà và công trình trên đất, xác minh trực tiếp sản xuất để làm cơ sở hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp.

Trước đó, từ ngày 15-19/7/2026, xã đã khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đủ 100/100 trường hợp. Đến ngày 15/9, UBND xã Bình Khánh đã phê duyệt giá đất bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 100 hồ sơ.

Đến ngày 2/10, đã có 45/100 trường hợp bàn giao mặt bằng, với diện tích 17,29/21,44ha, đạt 80,64%. Ba trường hợp đã nhận tiền và dự kiến bàn giao mặt bằng ngày 7/10.

Với những trường hợp còn lại, xã đang tiếp tục liên hệ, vận động và tháo gỡ các vướng mắc để người dân nhận tiền, bàn giao đất. Trong đó, có một số trường hợp còn vướng thừa kế, ủy quyền, thế chấp ngân hàng, một số chưa liên hệ được hoặc chưa xác định được người sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. (Ảnh: Hà Trang).

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan, trong đó có nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), ngành điện lực và cấp nước, cũng nêu một số vướng mắc liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật để các phần việc triển khai đồng bộ dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao xã Bình Khánh đã triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ trong thời gian 3 tháng đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp còn lại.

Đối với việc di dời hạ tầng, ông Dinh yêu cầu phải triển khai ngay, không để đến lúc thi công mới xử lý. Chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng và phương án di dời.

Được phê duỵệt vào giữa tháng 6, khởi công ngày 1/7, Dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là dự án chiến lược có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng do Liên danh đứng đầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC (hệ sinh thái Vingroup) làm Tổng thầu EPC.

Dự án là nút giao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình đa tầng phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, tương đương các công trình hiện đại ở Singapore và Hàn Quốc.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao khả năng kết nối của khu vực Cần Giờ với mạng lưới giao thông vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.