Chiếc điện thoại sang - xịn - mịn giảm giá sâu sau 4 tháng lên kệ

Sau 4 tháng mở bán, Galaxy Z Fold7 đã bước vào đợt điều chỉnh giá sâu nhất từ khi ra mắt. Nhiều đại lý hiện chào bán thiết bị với giá 38 triệu đồng cho bản 256GB và 42 triệu đồng cho bản 512GB, giảm gần 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Theo các nhà bán lẻ, đợt giảm giá này là động thái kích cầu cuối năm, giúp doanh số tăng mạnh và mở rộng nhóm khách hàng tiếp cận sản phẩm. Tuy nhiên, việc hạ giá nhanh cũng tạo ra khiến người dùng hơi băn khoăn nếu muốn bán lại máy, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý chờ giảm giá của người dùng.

Dù vậy, Galaxy Z Fold7 vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh số so với thế hệ Fold6.

Những điểm nổi bật của Galaxy Z Fold7

Thiết kế

Máy có thiết kế siêu mỏng và nhẹ. Khi gập, máy chỉ dày chỉ 8,9 mm, khi mở rộng chỉ 4,2 mm; trọng lượng khoảng 215 g. Z Fold7 đã trở thành smartphone gập mỏng nhất trong lịch sử Samsung, mỏng hơn tới 26% so với Z Fold6.

Màn hình lớn

Màn hình ngoài 6,5 inch, màn hình chính bên trong khoảng 8,0 inch (thông số quốc tế). Màn hình cover với tỷ lệ 21:9. Độ phân giải 2160 x 1856 pixel với tấm nền LTPO AMOLED 2X mang lại màu sắc Galaxy Z Fold 7 sống động, độ tương phản tốt trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Có thể thường xuyên sử dụng màn hình ngoài để check tin nhắn, lướt Facebook hay gọi điện mà không cần mở máy.

Tuy nhiên, do máy quá mỏng (chỉ 4.2mm khi mở), diện tích tiếp xúc ngón tay với cạnh máy để gập/mở trở nên khá khó khăn.

Cấu hình cao cấp

Chip xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM lớn, bộ nhớ UFS thế hệ mới.

RAM có tùy chọn dung lượng 12GB hoặc 16GB. Bộ nhớ trong gồm các tùy chọn 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Camera "khủng"

Camera chính 200 MP, f/1.7, cảm biến ISOCELL HP2 1/1.3″, hỗ trợ OIS, quay 8K@30fps và 4K@60fps.

Camera góc siêu rộng 12 MP, f/2.2, có hỗ trợ autofocus cho macro.

Camera tele 10 MP, f/2.4, zoom quang 3× (hỗ trợ OIS).

2 camera selfie 10 MP, f/2.2, một ở màn hình ngoài và một ở màn hình trong.

Chế độ 2x zoom từ camera chính (crop từ 200MP) cho chất lượng tốt gần như ngang ngửa với một lens tele thực thụ. Camera tele 10MP với zoom quang 3x cũng cho ảnh sắc nét.

Tính năng AI và đa nhiệm được nâng cấp

Hỗ trợ trải nghiệm gập tốt hơn, tích hợp các chức năng thông minh hơn. Samsung Galaxy Z Fold7 tích hợp nhiều tính năng Galaxy AI thông minh như "Khoanh tròn để Tìm kiếm", dịch trực tiếp cuộc gọi, phiên dịch viên và trợ lý trò chuyện.

Máy hỗ trợ loạt tính năng AI tạo sinh với khả năng hiểu tiếng Việt được đánh giá tốt nhất trên thị trường.

Pin, sạc

Samsung Galaxy Z Fold7 tiếp tục sử dụng viên pin 4.400mAh với thiết kế cell pin mỏng hơn, giúp máy nhẹ và mỏng hơn mà không ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W (đầy 50% pin trong 30 phút), sạc không dây 15W và sạc ngược không dây 4,5W.

Chất liệu và độ bền

Khung hợp kim cao cấp, mặt kính chịu lực cao, màn hình gập được cải thiện để giảm nhược điểm "vết nhăn" ở bản gập.

Nhận xét chung

Mặc dù sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật nhưng sản phẩm vẫn còn những điểm cần hoàn thiện thêm.

Cùng với đó, giá bán của sản phẩm vẫn nằm trong phân khúc "flagship" màn hình gập, không phải dành cho tất cả người dùng. Sản phẩm này hướng tới nhóm khách hàng yêu công nghệ, giới doanh nhân và những nười dùng thích thiết bị đa nhiệm, màn hình lớn.



