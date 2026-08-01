Chiếc Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam: Bản hybrid mạnh nhất của LX, mạnh gần 460 mã, có gói thể thao phục vụ đại gia Việt

Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam có gì?

Một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân trong nước mới đây chia sẻ hình ảnh một chiếc Lexus LX 700h, nằm trong khuôn viên cảng biển. Dựa vào ảnh chụp, có thể khẳng định đây chính là chiếc Lexus LX 700h đầu tiên được nhập về Việt Nam. Phía đơn vị nhập khẩu cũng đăng tải thông tin ngầm xác nhận thông tin này.

Hiện chưa rõ giá bán chính xác của chiếc Lexus LX 700h đầu tiên tại Việt Nam. Phía Lexus Việt Nam cũng chưa từng công bố kế hoạch phân phối chính hãng mẫu SUV đầu bảng, dùng động cơ hybrid này.

Lexus LX 700h đầu tiên về Việt nam thuộc phiên bản F Sport, với nhiều chi tiết phụ kiện thể thao như vành đa chấu 22 inch sơn tối màu, cản trước/sau thiết kế hầm hố thể thao hơn và sơn đen tương phản, logo "F Sport" ở bên sườn, dòng chữ tên xe ở phía đuôi sơn đen.

So với Lexus LX 600 F Sport đang mở bán chính hãng tại Việt Nam với giá 8,8 tỷ đồng, sự khác biệt với LX 700h F Sport là không nhiều cả về thiết kế về trang bị. Lý do bởi phiên bản 700 tập trung nâng cấp về động cơ và trải nghiệm vận hành.

Bên trong nội thất xe được bọc da màu đen/đỏ. So với các phiên bản hướng tới sự sang trọng, Lexus LX 700h F Sport có những điểm nhấn riêng biệt như ghế ôm người lái hơn, tựa đầu ghế được dập nổi logo "F Sport", bảng đồng hồ, vô-lăng và bệ bước chân cũng mang logo của bản thể thao.

Còn với Lexus LX 600 F Sport, bản 700h được nâng cấp lên cần số điện tử giúp khu vực bệ trung tâm trở nên gọn gàng và hiện đại hơn, màn hình tốc độ từ 8 inch lên thành 12,3 inch. Ngoài ra các trang bị như màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình cảm ứng 7 inch đặt bệ trung tâm để tuỳ chỉnh các thông số xe, sạc không dây, dàn loa Mark Levinson... vẫn được giữ nguyên.

Động cơ mạnh mẽ vượt bậc

Như đã đề cập, điểm nhấn của Lexus LX 700h là động cơ V6 3.5L tăng áp kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất 457 mã lực, 790 Nm mô-men xoắn. Xe trang bị hộp số tự động 10 cấp, dẫn động 4 bánh AWD, tăng tốc 0-100km/h trong 6,5 giây, tốc độ tối đa 210km/h.

So với phiên bản Lexus LX 600 đang bán tại Việt Nam hiện tại sử dụng động cơ xăng tăng áp kép 3.5L (409 mã lực/650Nm), phiên bản hybrid mạnh mẽ hơn đáng kể.

Khối động cơ hybrid nêu trên cũng được trang bị trên Toyota Land Cruiser HEV được đồn đoán sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Giá đồn đoán khoảng 4,6 - 4,7 tỷ đồng, tức đắt hơn bản thuần xăng khoảng 100 triệu đồng.

Lexus LX 700h F Sport còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng biến thiên và khóa vi sai Torsen, gói trang bị hỗ trợ lái bao gồm hệ thống đỗ xe tự động và Lexus Safety System+ 3 với chức năng cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, hệ thống cảnh báo trước va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau...

Một số hình ảnh khác của Lexus LX 700h F Sport: