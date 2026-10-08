Chiếc smartphone giá 10,5 triệu có pin 8.100 mAh, chống rơi từ độ cao 2,5m

HONOR 600S hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc smartphone có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện sử dụng hàng ngày. Máy được trang bị cấu trúc chống va đập, đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chống rơi với thử nghiệm từ độ cao lên tới 2,5 m.

Thiết bị đồng thời sở hữu bộ ba chuẩn IP68, IP69 và IP69K, giúp tăng khả năng chống bụi, kháng nước và chịu được tia nước áp lực cao. Công nghệ Wet-hand Touch cũng cho phép màn hình tiếp tục nhận thao tác khi tay hoặc bề mặt màn hình bị ướt.

Một trong những thông số đáng chú ý nhất là viên pin 8.100 mAh. Theo HONOR, máy có thể hoạt động hơn 21 giờ với các ứng dụng mạng xã hội dạng video hoặc hơn 15 giờ chơi game cường độ cao. Pin được hãng công bố có tuổi thọ lên tới 6 năm.

HONOR 600S hỗ trợ sạc nhanh SuperCharge 45W, đồng thời được trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm nhằm kiểm soát trạng thái pin trong các điều kiện nhiệt độ từ -30°C đến 50°C.

Bên cạnh độ bền và pin, HONOR đưa AI trở thành một phần đáng chú ý trên 600S thông qua một nút bấm chuyên dụng.

Theo thiết lập mặc định, người dùng có thể nhấn đúp nút này để mở nhanh camera, kể cả khi điện thoại đang ở màn hình khóa. Nút AI cũng có thể được tùy chỉnh để mở ứng dụng hoặc kích hoạt các tính năng khác.

HONOR 600S tích hợp các công cụ như AI Settings Agent hỗ trợ cài đặt điện thoại, AI Photos Agent, AI Translation và AI Creation. Máy chạy MagicOS 10 trên nền Android 16, đồng thời hỗ trợ Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search.

Ở khả năng xử lý hình ảnh, smartphone này có thêm AI Outpainting để mở rộng khung hình, AI Upscale cải thiện chất lượng ảnh, AI Cutout tách chủ thể và AI Image to Video 2.0 biến ảnh tĩnh thành video.

Về cấu hình, HONOR 600S sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 4, RAM 6GB hoặc 8GB tùy phiên bản, kèm công nghệ HONOR RAM Turbo. Bộ nhớ trong lần lượt là 128GB và 256GB.

HONOR 600S có ba màu Đen thiên hà, Vàng ánh kim và Tím thạch anh. Máy mở bán tại Việt Nam từ ngày 8/10 với giá 10,49 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ và 11,99 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM, 256GB bộ nhớ.

Cùng dịp này, HONOR cũng giới thiệu loạt thiết bị mới gồm HONOR Watch 6, HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic và pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W Built-In Cable Power Bank.

Trong đó, HONOR Watch 6 có giá từ 6,99 triệu đồng, thời lượng pin công bố lên tới 35 ngày và hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao. HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có giá 3,99 triệu đồng, trong khi pin dự phòng 10.000 mAh tích hợp sẵn cáp USB-C có giá 1,09 triệu đồng.

Các sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ của HONOR cùng các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.