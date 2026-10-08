Đang lái BMW X6 nhưng đại gia Việt quyết 'lên đời' Vios 12 năm tuổi như xe tiền tỷ: Tiền không quan trọng, miễn là độc nhất vô nhị

Một chiếc Toyota Vios đời 2014 sau hơn một thập kỷ sử dụng thường được cân nhắc dựa trên tình trạng xe và giá trị bán lại. Tuy nhiên, với chủ nhân của chiếc xe này, giá trị của nó lại nằm ở quãng thời gian đã đồng hành cùng mình, đặc biệt là những năm đầu khởi nghiệp.

Chiếc Toyota Vios trước khi được nâng cấp. Ảnh: MasterCarCare

Chia sẻ trong video, chủ xe cho biết bản thân hoàn toàn có khả năng mua một chiếc xe mới và hiện đang sử dụng BMW X6. Dù vậy, thay vì bán chiếc Vios để chuyển sang một mẫu xe khác, người này quyết định giữ lại và đưa xe đi nâng cấp với mong muốn tạo ra một chiếc xe có dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ được sự lịch sự, phù hợp với sở thích cá nhân.

Sau khi hoàn thiện, chiếc Vios không được đưa vào trưng bày mà tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Xe cũng được sử dụng trong những chuyến đi dài qua nhiều địa phương như miền Trung, Hà Tĩnh hay Phú Quốc.

Chủ xe Toyota Vios 2014 giữ lại chiếc sedan vì gắn với những năm đầu khởi nghiệp. Ảnh: MasterCarCare

Theo chủ xe, việc bỏ ra một khoản tiền lớn để làm lại một chiếc xe đã 12 năm tuổi không nhất thiết phải được nhìn dưới góc độ lãng phí hay hiệu quả kinh tế. Quyết định này xuất phát từ sở thích và sự gắn bó với một chiếc xe mang nhiều kỷ niệm, trong khi những giá trị như vậy không phải lúc nào cũng có thể quy đổi thành tiền.

Ngoại thất phối hai tông màu, thay đổi đáng kể diện mạo

Chiếc Vios được thay đổi khá nhiều ở phần ngoại thất, đáng chú ý nhất là lớp sơn phối hai tông nâu trầm và vàng cát. Đường phân chia giữa hai màu được xử lý liền mạch, trong khi một số chi tiết như logo và đường trang trí được hoàn thiện theo tông vàng hồng (Rose Gold).

Các chi tiết ngoại thất Toyota Vios 2014 được hoàn thiện theo tông vàng hồng. Ảnh: MasterCarCare

Bộ mâm nguyên bản cũng được thay thế bằng thiết kế riêng, góp phần tạo sự khác biệt cho tổng thể. Dù can thiệp nhiều vào ngoại hình, những đường nét cơ bản của thân xe vẫn được giữ lại, thay vì thay đổi kết cấu nguyên bản của mẫu sedan hạng B.

Toyota Vios 2014 sử dụng bộ mâm thiết kế riêng sau khi độ lại. Ảnh: MasterCarCare

Theo yêu cầu đặt ra cho dự án, diện mạo mới cần tạo được dấu ấn nhưng không đi theo hướng quá hầm hố hoặc phô trương. Vì vậy, các chi tiết được xử lý theo hướng đồng bộ giữa màu sơn, mâm xe và những điểm nhấn trên thân xe.

Nội thất được làm lại với nhiều trang bị bổ sung

Khoang cabin cũng được nâng cấp với nhiều hạng mục, trong đó ghế ngồi được bọc lại bằng da mới, còn các chi tiết nhựa được xử lý bề mặt và kết hợp với những mảng ốp carbon. Một số chi tiết trang trí sử dụng tông vàng hồng để tạo sự liên kết với ngoại thất.

Khoang nội thất Toyota Vios 2014 được bọc lại da và ốp carbon. Ảnh: MasterCarCare

Hệ thống tiện nghi được bổ sung dàn âm thanh surround với loa center, camera 360 độ và hệ thống cách âm. Hàng ghế sau còn có thêm tủ lạnh mini, trang bị không xuất hiện trên cấu hình nguyên bản của Vios 2014.

Do chiếc xe vẫn được sử dụng thường xuyên, những hạng mục như âm thanh, cách âm và camera 360 độ không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn hướng tới nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Hàng ghế sau Toyota Vios 2014 được bổ sung tủ lạnh mini. Ảnh: MasterCarCare

Bên cạnh ngoại thất và nội thất, động cơ cũng được bảo dưỡng trong quá trình thực hiện dự án. Sau khi hoàn thiện, chiếc Toyota Vios 2014 có diện mạo và không gian cabin khác đáng kể so với nguyên bản, nhưng vẫn giữ nền tảng của mẫu sedan hạng B ra mắt hơn một thập kỷ trước. Với chủ xe, khoản đầu tư cho dự án không nhằm nâng giá trị bán lại của chiếc xe mà để tiếp tục sử dụng một phương tiện đã gắn với một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống.