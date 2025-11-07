Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

Ngày 6/11/2025, Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC) chính thức công bố Nghị quyết quan trọng phê duyệt việc sáp nhập Công ty Cổ phần VinApp vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF). Đây là động thái chiến lược, khẳng định quyết tâm của Tập đoàn trong việc tối ưu hóa cấu trúc và tập trung nguồn lực, hướng tới xây dựng một nền tảng công nghệ thống nhất và toàn diện cho toàn bộ hệ sinh thái.

Sau khi quá trình hợp nhất hoàn tất, Công ty VinApp sẽ chính thức chấm dứt tồn tại với tư cách pháp nhân độc lập và Tập đoàn Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future.

Vingroup sáp nhập 2 công ty công nghệ VinApp và VinSmart Future.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vingroup, tính đến ngày 30/9/2025, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con mà Vingroup sở hữu gần như tuyệt đối, với tỷ lệ lần lượt là 99,85% và 99,99%. Việc hợp nhất hai pháp nhân có cùng lĩnh vực hoạt động không chỉ giúp tinh gọn bộ máy quản trị, cắt giảm chi phí vận hành mà còn tăng cường khả năng quản lý và tập trung trí lực phát triển sản phẩm công nghệ cốt lõi.

Trước sáp nhập, CTCP VinApp đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub, một nền tảng cầu nối không thể thiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Hoạt động của VinApp tập trung vào mảng "cổng thông tin", giúp hàng triệu khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, ưu đãi từ bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục đến xe điện và bán lẻ.

Sự ra đời của CTCP VinSmart Future (VSF) vào ngày 11/9/2025 đã được xác định là một trong những trụ cột công nghệ chiến lược của Tập đoàn. VSF hướng tới mục tiêu tham vọng là phát triển một nền tảng công nghệ hợp nhất, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, từ hệ thống quản trị vận hành thông minh nội bộ đến việc xây dựng một "siêu ứng dụng" phục vụ trực tiếp cho khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái.

Hệ sinh thái công nghệ của VinSmart Future được thiết kế một cách chặt chẽ, bao gồm ba cấu phần trọng yếu:

Hạ tầng công nghệ: Bao gồm các tài sản vật lý quan trọng như trung tâm dữ liệu và hệ thống bảo mật tiên tiến.

Các dịch vụ lõi hỗ trợ quản trị: Tập trung vào các công nghệ mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và các giải pháp tài chính công nghệ.

Các ứng dụng đầu cuối: Bao gồm siêu ứng dụng tích hợp, các ứng dụng chuyên biệt nổi bật như dịch vụ taxi điện Xanh SM, và hệ thống phần mềm phục vụ vận hành nội bộ doanh nghiệp.