Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

07-11-2025 - 14:53 PM | Thị trường chứng khoán

Mảng công nghệ của Vingroup có sự thay đổi.

Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup- Ảnh 1.

Ngày 6/11/2025, Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC) chính thức công bố Nghị quyết quan trọng phê duyệt việc sáp nhập Công ty Cổ phần VinApp vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF). Đây là động thái chiến lược, khẳng định quyết tâm của Tập đoàn trong việc tối ưu hóa cấu trúc và tập trung nguồn lực, hướng tới xây dựng một nền tảng công nghệ thống nhất và toàn diện cho toàn bộ hệ sinh thái.

Sau khi quá trình hợp nhất hoàn tất, Công ty VinApp sẽ chính thức chấm dứt tồn tại với tư cách pháp nhân độc lập và Tập đoàn Vingroup vẫn là công ty mẹ của VinSmart Future.

Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup- Ảnh 2.

Vingroup sáp nhập 2 công ty công nghệ VinApp và VinSmart Future.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vingroup, tính đến ngày 30/9/2025, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con mà Vingroup sở hữu gần như tuyệt đối, với tỷ lệ lần lượt là 99,85% và 99,99%. Việc hợp nhất hai pháp nhân có cùng lĩnh vực hoạt động không chỉ giúp tinh gọn bộ máy quản trị, cắt giảm chi phí vận hành mà còn tăng cường khả năng quản lý và tập trung trí lực phát triển sản phẩm công nghệ cốt lõi.

Trước sáp nhập, CTCP VinApp đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub, một nền tảng cầu nối không thể thiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Hoạt động của VinApp tập trung vào mảng "cổng thông tin", giúp hàng triệu khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, ưu đãi từ bất động sản, du lịch, y tế, giáo dục đến xe điện và bán lẻ.

Sự ra đời của CTCP VinSmart Future (VSF) vào ngày 11/9/2025 đã được xác định là một trong những trụ cột công nghệ chiến lược của Tập đoàn. VSF hướng tới mục tiêu tham vọng là phát triển một nền tảng công nghệ hợp nhất, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện, từ hệ thống quản trị vận hành thông minh nội bộ đến việc xây dựng một "siêu ứng dụng" phục vụ trực tiếp cho khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái.

Hệ sinh thái công nghệ của VinSmart Future được thiết kế một cách chặt chẽ, bao gồm ba cấu phần trọng yếu:

Hạ tầng công nghệ: Bao gồm các tài sản vật lý quan trọng như trung tâm dữ liệu và hệ thống bảo mật tiên tiến.

  1. Các dịch vụ lõi hỗ trợ quản trị: Tập trung vào các công nghệ mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và các giải pháp tài chính công nghệ.

Các ứng dụng đầu cuối: Bao gồm siêu ứng dụng tích hợp, các ứng dụng chuyên biệt nổi bật như dịch vụ taxi điện Xanh SM, và hệ thống phần mềm phục vụ vận hành nội bộ doanh nghiệp.

Theo H.Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm Nổi bật

3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI Nổi bật

Vimedimex khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch ra sao?

Vimedimex khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch ra sao?

13:59 , 07/11/2025
Hé lộ tài sản của Barron Trump

Hé lộ tài sản của Barron Trump

13:23 , 07/11/2025
Biến động lớn trên bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng quý 3/2025: VietinBank mất ngôi quán quân, VPBank trở lại top 3, một nhà băng tăng 26 lần

Biến động lớn trên bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng quý 3/2025: VietinBank mất ngôi quán quân, VPBank trở lại top 3, một nhà băng tăng 26 lần

11:12 , 07/11/2025
Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất máy bay, vũ trụ

Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất máy bay, vũ trụ

11:11 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên