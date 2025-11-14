Chiều 14/11: Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Trong phiên giao dịch chiều nay, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống còn 149,8 – 152,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 500.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên sáng. Các doanh nghiệp vàng khác như DOJI, Công ty SJC và PNJ không thay đổi bảng giá vàng nhẫn trong suốt phiên giao dịch.

Đối với vàng miếng, hiện các thương hiệu đồng loạt niêm yết ở mức 151,2 – 153,2 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh đáng kể so với thời điểm đầu phiên giao dịch.

--

﻿Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 14/11, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm mạnh giá vàng nhẫn và vàng miếng so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá xuống còn 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay.

DOJI niêm yết mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng. Cùng mức giảm, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn về mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, khoảng 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các thương hiệu này cũng được điều chỉnh giảm đáng kể, với mức giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Theo đó, giá mua vào hiện phổ biến 151,1 – 151,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra dao động quanh ngưỡng 153,1 triệu đồng/lượng.

--

Sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với vàng nhẫn và vàng miếng, trong khi giữ nguyên giá bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.Hiện giá được niêm yết ở mức 152,5 – 154,2 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác cũng duy trì mặt bằng giá cao, song chưa có sự điều chỉnh so với đóng cửa phiên hôm qua. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng; SJC 149,7 – 152,2 triệu đồng/lượng; còn DOJI niêm yết 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, giá mua vào tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Công ty SJC phổ biến quanh 152,5 – 153 triệu đồng/lượng, giá bán ra neo ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng đã tăng tới gần 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 4.181 USD/ounce, tăng thêm 11 USD so với phiên trước. Việc Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại sau 43 ngày đóng cửa thời gian dài nhất trong lịch sử phần nào cải thiện tâm lý địa chính trị, nhưng không làm suy yếu đà tăng mạnh của vàng. Kim loại quý đang duy trì xu hướng phục hồi vững chắc sau đợt bán tháo hồi tháng trước và trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng có thời điểm vọt lên trên mức 4.200 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng dù rủi ro địa chính trị tạm thời lắng xuống, thị trường sẽ sớm chuyển sự chú ý sang vấn đề trọng yếu hơn: nợ công Mỹ tiếp tục leo thang.

Theo bà Nicky Shiels, Giám đốc Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAM, những chính sách này sẽ thúc đẩy làn sóng kích thích kinh tế sớm hơn dự kiến, nhất là khi chính quyền muốn ứng phó với dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tăng tính dân túy trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong bối cảnh đó, vàng và bạc, các tài sản hữu hình được hưởng lợi đáng kể.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đang gặp khó với nhu cầu yếu tại các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm, khiến thị trường thêm lo ngại về khả năng hấp thụ nợ. Shiels cảnh báo đề xuất thế chấp 50 năm có thể là rủi ro lớn nhất khi chi phí lãi vay trong suốt thời hạn gần như tăng gấp đôi, biến khoản vay gần giống hình thức “thuê nhà của ngân hàng” và có thể mở đường cho việc phát hành trái phiếu Kho bạc 50 năm.

Trong bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn tiếp diễn, bà Shiels cho rằng giá vàng và bạc vẫn có thể được hỗ trợ mạnh. Thậm chí, thị trường có khả năng chứng kiến một nhịp tăng theo kiểu “Santa Claus rally” khi tiến gần cuối năm.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia tài chính, hiện Fed đã khởi động lại chu kỳ nới lỏng, nhưng ngân hàng trung ương vẫn tỏ ra thận trọng do áp lực lạm phát vẫn cao. Sau khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đầu tháng, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là điều không chắc chắn.

Các nhà kinh tế và nhà phân tích thị trường cho rằng dữ liệu lao động yếu từ khu vực tư nhân có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất là 65%.

Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất từ các nước châu Á trong mùa cưới và mùa lễ hội, cùng với áp lực lạm phát toàn cầu vẫn cao đều là yếu tố tích cực, có thể giúp vàng đạt mức cao mới trong vài tuần tới.