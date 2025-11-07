Chiêu lừa đảo chiếm luôn tài khoản ngân hàng, người dân hết sức cảnh giác

Theo SCB, sự bùng nổ của công nghệ số đã làm gia tăng nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân. Các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi chiêu trò, mạo danh để đánh lừa khách hàng. Bên cạnh thủ đoạn giả người quen gửi link, chúng còn sử dụng nhiều kịch bản tinh vi khác như giả danh cán bộ công an, tòa án, bưu điện. Kẻ gian thường dọa nạt nạn nhân có liên quan đến vụ án hoặc nợ cước, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản "kiểm tra" để chiếm đoạt.

Một số trường hợp nguy hiểm hơn là kẻ lừa đảo mạo danh người thân, bạn bè thông báo đã chuyển tiền và gửi kèm một đường link giả mạo ngân hàng. Khi nạn nhân truy cập và nhập thông tin đăng nhập để "kiểm tra", toàn bộ dữ liệu sẽ bị thu thập, dẫn đến mất kiểm soát tài khoản ngay lập tức.

Nếu nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ (app) dưới vỏ bọc "nâng cấp bảo mật" hay "chuẩn hóa thông tin". Thực chất, đây là các phần mềm gián điệp được thiết kế để đánh cắp mật khẩu và mã OTP. SCB cũng nhấn mạnh, những người có thói quen sử dụng mật khẩu yếu hoặc dùng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ (email, mạng xã hội, ngân hàng) càng đặt mình vào rủi ro bị tấn công, mất tài sản.

Để bảo vệ khách hàng, SCB khuyến nghị người dùng phải luôn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật cốt lõi. Nguyên tắc hàng đầu là tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như tên đăng nhập, mật khẩu, ngày sinh, hay số CCCD cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Về mật khẩu, người dùng cần đặt mật khẩu có độ phức tạp cao, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; thường xuyên thay đổi và không bao giờ dùng chung mật khẩu giữa các nền tảng khác nhau.

Ngân hàng cũng đặc biệt khuyên khách hàng nên kích hoạt tối đa các lớp bảo vệ trên thiết bị di động như mật khẩu khóa màn hình, vân tay, Face ID. Khi giao dịch, cần ưu tiên sử dụng các phương thức xác thực mạnh như mã OTP, SOFT OTP, hoặc tính năng FacePay (xác thực khuôn mặt) để tăng cường an toàn và tiện lợi.

Người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi thực hiện giao dịch, luôn kiểm tra kỹ tên miền (domain) website trước khi đăng nhập và cam kết chỉ sử dụng ứng dụng (app) và trang web chính thức của SCB. Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, đồng thời tránh giao dịch ngân hàng khi đang sử dụng WiFi công cộng hoặc các thiết bị không an toàn để phòng ngừa rủi ro lộ lọt dữ liệu.

SCB lưu ý, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình giao dịch, khách hàng cần ngừng thao tác ngay lập tức, gọi ngay đến tổng đài SCB hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo vệ tài sản của mình.