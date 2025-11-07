Hộ kinh doanh chú ý: Rủi ro khi không lấy hóa đơn đầu vào gồm những gì?

Theo cơ quan Thuế, đối với hộ kinh doanh, việc yêu cầu và lưu giữ hóa đơn đầu vào không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là biện pháp tự bảo vệ trong quá trình quản lý tài chính và kê khai thuế.

Hóa đơn đầu vào trước hết là căn cứ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa và nguyên vật liệu. Khi có hóa đơn rõ ràng, hộ kinh doanh tránh được nguy cơ mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời bảo vệ uy tín và niềm tin với khách hàng. Hóa đơn cũng là chứng từ ghi nhận chi phí hợp lệ, giúp hộ kinh doanh hạch toán đúng doanh thu – chi phí, từ đó kê khai thuế chính xác, minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, hóa đơn là cơ sở pháp lý quan trọng khi xuất hiện tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán. Việc lưu giữ hóa đơn đầy đủ thể hiện tinh thần tuân thủ pháp luật, giúp hộ kinh doanh xây dựng hình ảnh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững trên thị trường.

Tuy nhiên, nếu không lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng, hộ kinh doanh có thể đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, việc không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa có thể khiến hàng bị đánh giá là không rõ xuất xứ, dẫn đến nguy cơ bị tịch thu. Không có hóa đơn cũng khiến hộ kinh doanh không thể ghi nhận chi phí hợp lệ, dẫn tới kê khai thuế không chính xác. Trong nhiều trường hợp, hộ kinh doanh có thể bị truy thu thuế hoặc xử phạt hành chính vì kê khai sai.

Nghiêm trọng hơn, tình trạng thường xuyên mua bán không hóa đơn có thể bị xem là dấu hiệu của hành vi trốn thuế. Theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, hàng hóa không có chứng từ hợp pháp có thể bị phạt hành chính, tịch thu, và trong trường hợp có dấu hiệu gian lận, trốn thuế ở mức độ lớn, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Do đó, việc yêu cầu và lưu giữ đầy đủ hóa đơn đầu vào là biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền lợi của chính hộ kinh doanh. Hóa đơn không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, nơi cạnh tranh được diễn ra một cách công bằng. Việc tuân thủ đúng quy định về hóa đơn cũng là bước quan trọng giúp hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi sang mô hình quản lý, kê khai hiện đại, ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.

Cục Thuế cho biết, khi mỗi hộ kinh doanh chủ động yêu cầu hóa đơn đầu vào, thị trường sẽ trở nên minh bạch và công bằng hơn. Việc mua bán có hóa đơn giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái.

Điều này không chỉ giúp Nhà nước thu đúng, thu đủ, mà còn bảo vệ người tiêu dùng và các hộ kinh doanh làm ăn chân chính khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh. Qua đó, thói quen lấy hóa đơn còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín cho hộ kinh doanh. Một hộ kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật sẽ được khách hàng, đối tác tin tưởng, mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

"Việc lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng là hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích to lớn. Hộ kinh doanh vừa được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, vừa góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bởi các cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ khi xuất hóa đơn; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế", thông tin từ Cục Thuế nêu.



