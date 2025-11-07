Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêu lừa đảo nhắm đến người dùng TikTok, cẩn thận kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

07-11-2025 - 14:20 PM | Kinh tế số

Người dùng TikTok đang trở thành mục tiêu của một chiêu lừa đảo tinh vi mới.

Theo Forbes, người dùng TikTok gần đây đang hoang mang trước một vụ lừa đảo tinh vi. Theo phân tích, hình thức lừa đảo này bắt đầu bằng một tin nhắn trực tiếp (DM) từ một tài khoản lạ. Kẻ gian thường tự nhận là người mắc bệnh nan y và ngỏ ý muốn để lại cho người nhận một khoản tiền điện tử. Nội dung này được thiết kế để đánh vào lòng tham và sự tò mò, khiến nạn nhân tin rằng họ sắp nhận được một “món quà” bất ngờ.

Chiêu lừa đảo nhắm đến người dùng TikTok, cẩn thận kẻo mất sạch tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

Ở cuối tin nhắn, kẻ lừa đảo sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu của một “trang web tiền điện tử” giả mạo. Trang web này được thiết kế tối ưu cho điện thoại, với giao diện bắt chước phong cách TikTok (nội dung ngắn, cửa sổ trò chuyện) để tăng độ tin cậy.

Khi nạn nhân đăng nhập vào trang giả mạo, họ sẽ thấy một tài khoản "ảo" với số dư tiền điện tử rất lớn, kèm theo nút "rút tiền". Tuy nhiên, theo ông Dasic, một chuyên gia phân tích, mọi yêu cầu rút tiền đều cần "mã khóa rút tiền" – thứ mà chỉ kẻ lừa đảo mới có.

Để sở hữu mã này, nạn nhân bị yêu cầu trả phí nâng cấp tài khoản lên “VIP”. Sau khi thanh toán, họ tiếp tục bị dụ dỗ nộp thêm các khoản phí khác để “mở khóa” giao dịch. Thực chất, các giao dịch rút tiền này hoàn toàn không tồn tại.

"Cuối cùng, nạn nhân chỉ đang trả tiền cho quyền thao tác giữa các tài khoản giả, mà không thể rút được đồng nào", ông Dasic cho biết.

Công ty an ninh mạng Malwarebytes khuyến cáo người dùng không bao giờ trả tiền để “mở khóa” hoặc “chuyển” bất kỳ khoản tiền nào được hứa hẹn. “Nếu đó thật sự là tiền của bạn, bạn không cần mua quyền để sử dụng nó”, chuyên gia cảnh báo.

Hiện TikTok chưa đưa ra phản hồi chính thức. Về phía mình, Malwarebytes khuyên người dùng nên:

- Ngay lập tức đổi mật khẩu. 

- Bật xác thực hai yếuF (2FA). 

- Đặt lại mật khẩu các ứng dụng liên quan. 

- Kiểm tra lại thông tin khôi phục (email và số điện thoại). 

- Báo cáo (report) các tài khoản khả nghi và những trang web lừa đảo liên quan.

Người dùng có thể tham khảo thêm các hướng dẫn bảo mật và phòng tránh chiêu lừa đảo tương tự tại Trung tâm An toàn (Safety Center) của TikTok.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

Tham vọng đưa trung tâm dữ liệu lên không gian Nổi bật

Không chỉ muốn làm chip và card, NVIDIA ôm mộng điện toán lượng tử và năng lượng hợp hạch

Không chỉ muốn làm chip và card, NVIDIA ôm mộng điện toán lượng tử và năng lượng hợp hạch Nổi bật

Từ nay đến 15/12/2025, người dân cần làm ngay điều này trên VNeID nếu không muốn bị phạt tiền

Từ nay đến 15/12/2025, người dân cần làm ngay điều này trên VNeID nếu không muốn bị phạt tiền

13:30 , 07/11/2025
Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này

Một phụ nữ ở Hà Nội vừa mất 4 tỷ đồng, công an cảnh báo tất cả người dân không tải ứng dụng này

12:32 , 07/11/2025
"Rần rần" tiến đến mùa lễ hội mua sắm lớn nhất năm

"Rần rần" tiến đến mùa lễ hội mua sắm lớn nhất năm

11:39 , 07/11/2025
CEO Nvidia cảnh báo về tương lai cuộc đua AI Mỹ - Trung

CEO Nvidia cảnh báo về tương lai cuộc đua AI Mỹ - Trung

10:57 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên