Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều nay, 6-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XVI

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 06-04-2026 - 14:23 PM | Xã hội

Chiều 6-4, Quốc hội sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình, chiều 6-4, Quốc hội sẽ họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu để Quốc hội xem xét.

Quốc hội khóa XVI bầu cử nhân sự mới: Diễn biến quan trọng Chiều 6 - 4 - Ảnh 1.

Chiều 6-4, Quốc hội sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh này.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự thảo Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo giải trình, chỉnh lý dự thảo trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống điện tử. Sau khi danh sách được thông qua, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Quốc hội. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh nêu trên để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Sau khi tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ nhất để xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội khóa XVI bầu cử nhân sự mới: Diễn biến quan trọng Chiều 6 - 4 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ sáng 6-4. Ảnh: Lâm Hiển

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội khóa XVI tiến hành công tác nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Nổi bật

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Nổi bật

[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

[Infographics] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương mở tiệc sinh nhật bạn bằng "ma túy và khí cười", lộ diện chồng hờ đồng phạm

“Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương mở tiệc sinh nhật bạn bằng "ma túy và khí cười", lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định mới vừa được đề xuất

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý quy định mới vừa được đề xuất

Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên