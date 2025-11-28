Chiều nay, nhiều nhà vàng ở Hà Nội cho mua không giới hạn nhẫn tròn trơn

Theo thông tin từ nhân viên chăm sóc khách hàng của hệ thống Bảo Tín Minh Châu (BTMC), doanh nghiệp này hiện cho phép khách hàng mua nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng nếu đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp cũng cho biết, khách hàng sẽ được theo thứ tự xếp hàng và không áp dụng hình thức đặt cọc hoặc chuyển khoản online khi mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn. Thông báo về giới hạn số lượng vàng chỉ có hiệu lực tại thời điểm khách hàng nhận được tin nhắn và đến giao dịch.

Trong khi đó, tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, đối với mặt hàng vàng tích trữ, các cửa hàng đang áp dụng hình thức nhận đặt trước và trả hàng sau. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, khách hàng có thể đặt mua với số lượng không giới hạn, thời gian dự kiến trả hàng khoảng 20 ngày kể từ thời điểm đặt.

Không chỉ giao dịch trực tiếp tại cửa hàng, việc mua vàng trực tuyến cũng ghi nhận dấu hiệu "nới" hạn mức. Một khách hàng tên N.M chia sẻ, khi đặt mua vàng nhẫn tròn trơn trên ứng dụng eGold của DOJI trong chiều cùng ngày, giao dịch không bị giới hạn số lượng. Theo khách hàng này, quy trình mua bán được thực hiện khá thuận tiện so với trước đây.

Về giá vàng, khảo sát trong chiều 28/11 cho thấy, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết quanh mức 150,3 - 153 triệu đồng/lượng (mua- bán). Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn dao động trong khoảng 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết trong khoảng 149,8 – 152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trên thị trường cũng duy trì quanh khoảng 152,2 – 154,2 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và khu vực giao dịch.

Chuyên gia cho rằng vàng là một kênh đầu tư an toàn, chống lạm phát và có tính thanh khoản cao, phù hợp để tích trữ tài sản trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Tuy nhiên, việc mua vàng cần cân nhắc các yếu tố như loại vàng ưu tiên vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên chất), thời điểm mua, tránh tâm lý FOMO khi giá tăng mạnh).