Chiêu rút thẻ tín dụng phí 1% khiến nhiều người sập bẫy

18-09-2025 - 14:03 PM | Smart Money

Giả danh trung gian rút thẻ tín dụng với phí chỉ 1%, một thanh niên ở TP HCM đã lừa nhiều người chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình (28 tuổi, trú tại khu phố 7, phường Bình Trưng, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Nam Bình về hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Bình mua nhiều SIM rác, tài khoản ngân hàng "rác", lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo rồi tham gia các hội nhóm rút tiền thẻ tín dụng. Bình giả danh trung gian, chào mời mức phí rút chỉ 1% để tiếp cận người có nhu cầu.

Sau đó, Bình liên hệ với dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng tại địa phương bị hại, cho họ mang máy POS đến giao dịch. 

Khi nạn nhân phát hiện mức phí thực tế cao hơn (1,8% - 3%) và thắc mắc, Bình yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp để "giải quyết". Nhận được tiền, Bình lập tức cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, Bình thừa nhận đã lừa nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng. Một trong các nạn nhân là anh L.T.D (38 tuổi, trú phường Đồng Thuận, Quảng Trị).

Khám xét nơi ở của Bình tại TP HCM, công an thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Những chiêu lừa đảo thẻ tín dụng thường gặp ở Việt Nam

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

