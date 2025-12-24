CHIN-SU chiến thắng ngoạn mục với giải thưởng Thương hiệu nằm lòng giới trẻ tại WeYoung 2025

Dưới tinh thần “đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ”, WeYoung by WeChoice Awards 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là không gian tôn vinh những giá trị tích cực, nơi mọi nỗ lực đều được nhìn thấy và mọi tiếng nói của người trẻ đều có sức ảnh hưởng.

Hệ thống giải thưởng năm nay trải dài từ các gương mặt trẻ nổi bật, đời sống văn hóa và giải trí cho đến những trải nghiệm thường nhật gắn bó mật thiết với Gen Z. Trong đó, hạng mục Super FMCG Brand (Thương hiệu nằm lòng giới trẻ) nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi vinh danh những nhãn hàng tiêu dùng nhanh được người trẻ yêu thích, tin dùng và gắn bó lâu dài trong nhịp sống hằng ngày.

CHIN-SU xuất sắc giành Top1 giải thưởng “Super FMCG Brand - Thương hiệu nằm lòng giới trẻ” tại WeYoung 2025

Tại đêm Gala WeYoung 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giải thưởng “Super FMCG Brand - Thương hiệu nằm lòng giới trẻ” đã chính thức được trao cho CHIN-SU.

Nhắc đến CHIN-SU là nhắc đến hương vị hiện diện từ bữa cơm gia đình ấm cúng cho đến những buổi tụ tập rộn ràng, đầy năng lượng của Gen Z. Vượt xa khỏi khuôn khổ của một gia vị chấm, CHIN-SU tự tin đưa gia vị Việt Nam hòa nhập vào bản đồ ẩm thực thế giới. Bằng cách khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ những món ăn bản địa cho đến các công thức 'Global food' phá cách, thương hiệu đã thực sự chạm đến trái tim và gu thưởng thức đầy tinh tế của Gen Z.

CHIN-SU đã thực sự chạm đến trái tim và gu thưởng thức đầy tinh tế của Gen Z

CHIN-SU ghi dấu ấn với giới trẻ trong nước khi hiện diện một cách tự nhiên trong những không gian giải trí được yêu thích nhất. Việc đồng hành cùng các chương trình đình đám như Running Man, 2 Ngày 1 Đêm hay Gia đình Haha,... với tổng lượt xem lên đến hàng chục tỷ đã giúp thương hiệu trở thành một phần quen thuộc trong tiếng cười, cảm xúc và ký ức giải trí của khán giả trẻ. Cùng với đó là sự hợp tác với các chuỗi ẩm thực, KOL trong và ngoài nước, tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm sống động, gần gũi và luôn bắt kịp xu hướng.

CHIN-SU ghi dấu ấn với giới trẻ trong nước khi hiện diện một cách tự nhiên trong những không gian giải trí được yêu thích nhất

Không chỉ “nằm lòng” người tiêu dùng trong nước, năm 2025 còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Go Global của CHIN-SU khi chính thức có mặt tại hệ thống Costco Wholesales ở Mỹ và mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh các chiến dịch lan tỏa ẩm thực và gia vị Việt Nam đi khắp thế giới, các món ăn phố biến tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,... cũng được chính các bạn KOL biến tấu, kết hợp cùng tương ớt CHIN-SU tạo nên những kết nối thú vị giữa các nền ẩm thực khác nhau và thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ quốc tế.

CHIN-SU chính thức có mặt tại hệ thống Costco Wholesales ở Mỹ và mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc

Chính độ phủ rộng khắp cùng khả năng tạo gắn kết cảm xúc bền chặt đã giúp CHIN-SU trở thành cái tên hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Super FMCG Brand tại WeYoung 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một thương hiệu tiêu dùng nhanh quen thuộc, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ đổi mới, lắng nghe người trẻ và lan tỏa tinh thần “Vạn món ngon bùng vị - Bùng lên vạn tiệc vui” trong suốt chặng đường phát triển.