Chính phủ chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, mạng lưới đơn vị sự nghiệp; sắp xếp tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, tổ chức mạng lưới đơn vị sự nghiệp đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 05/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp, tổ chức mạng lưới đơn vị sự nghiệp đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026. Khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2026.

Cụ thể, tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp, tổ chức mạng lưới đơn vị sự nghiệp đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Thường xuyền rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã, chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không đảm bảo điều kiện, nguồn lực thực hiện.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2026).

Khẩn trương xây dựng, trình 12 văn bản (11 nghị định, 1 quyết định) quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/10/2026 và sau ngày 01/01/2027 (trong đó có 03 nghị định, 01 quyết định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/10/2026).

Rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026), gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết; chủ động xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 721/TTg-PL ngày 24/6/2026; tập trung rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục VBQPPL cần xử lý; ưu tiên nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các VBQPPL thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Bộ Y tế tập trung xây dựng, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy theo phân công của cấp có thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã; đánh giá mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Toàn văn Nghị quyết số 262/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026