Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một đồng chí lãnh đạo mới và chúc mừng đồng chí Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Việt Sơn luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, lãnh đạo Chính phủ, của lãnh đạo, công chức và người lao động Bộ Công Thương đối với bản thân đồng chí cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Bộ, ngành Công Thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, thời gian tới Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công Thương. Trong đó có những nhiệm vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, như việc bảo đảm nhu cầu năng lượng của nền kinh tế; thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; điều tiết và quản lý thị trường;…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nhằm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ và ngành Công Thương, trong đó đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế, không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống; tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập siêu; thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường nội địa;…

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Công Thương - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Bày tỏ niềm vui khi được bổ nhiệm chức vụ công tác mới, tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, song trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề; đồng chí hứa sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh ngày 2/9/1970 tại Hà Tĩnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu./.