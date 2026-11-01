Chính phủ dành 4.000 tỷ đồng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45 về ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% từ ngày 1/11.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 31/10, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành

Tại phiên thảo luận ở Quốc hội ngày 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành khoảng 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, Chính phủ dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã từng được giảm về 0% kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.