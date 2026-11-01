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Hà Nội công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì, bác tin mở rộng lên 580ha

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì, bác tin mở rộng lên 580ha

UBND xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari quy mô khoảng 299,5ha, đồng thời bác bỏ thông tin mở rộng lên 580ha như mạng xã hội đăng tải.

UBND xã Ba Vì (Hà Nội) công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng công viên Safari Ba Vì theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, UBND xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định 5648 với quy mô dự án khoảng 299,5ha.

UBND xã Ba Vì bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã lên 580ha như thông tin một số trang mạng không chính thống đăng tải.

Hà Nội công bố ranh giới dự án công viên Safari Ba Vì, bác tin mở rộng lên 580ha- Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án đầu tư xây dựng công viên Safari Ba Vì.

Theo thông báo, UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thực hiện đăng tải nội dung công bố kèm theo sơ đồ vị trí ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử, Fanpage và trên hệ thống truyền thanh của xã để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân có đất trong khu vực dự án, nắm bắt thông tin.

Trước đó, chiều 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, trong đó có dự án Safari Ba Vì.

Công viên được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh và mặt nước, hình thành hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho các loài động vật. Điểm nhấn của công viên là các chương trình biểu diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch phía Tây Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hà nội

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