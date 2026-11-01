Giảm 30_ thuế- Hơn 81_ doanh nghiệp, 99,98_ hộ kinh doanh hưởng lợi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm nay và năm tới.

Nếu doanh thu vượt 10 tỷ đồng, cá nhân, doanh nghiệp không còn thuộc diện ưu đãi và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm. Người nộp thuế sẽ tự xác định số thuế giảm khi tự nộp hàng quý, hoặc theo kỳ kê khai. Trong năm 2026, nếu đã kê khai thuế nhưng chưa kê khai giảm thuế, thì sẽ được giảm khi quyết toán năm. Số tiền nộp thừa được xử lý theo quy định về bù trừ, hoàn thuế. Nghị định vừa có hiệu lực từ ngày 29/10.

Giảm nghĩa vụ thuế để doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm nguồn lực phát triển. Chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng trong hai năm sẽ cải thiện dòng tiền, hỗ trợ những cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ duy trì hoạt động và tái đầu tư.

Đối với các hộ kinh doanh, việc được giảm thuế sẽ góp phần giảm áp lực tài chính - Ảnh chụp màn hình

Đối với các hộ kinh doanh, việc được giảm thuế sẽ góp phần giảm áp lực tài chính, đồng thời có thêm nguồn lực để bổ sung vốn lưu động, nhập hàng và duy trì hoạt động kinh doanh.

Ông Nghiêm Mạnh Cùng - Chủ hộ kinh doanh cho biết: "Sẽ giúp được có một số vốn để quay vòng kinh doanh. Đây là một vấn đề rất mừng. Và đó là một động lực cho những hộ kinh doanh cá thể như chúng tôi rất tốt. Nhà nước đã có chính sách, chúng tôi cũng sẽ kê khai. Và rất mong được triển khai sớm".

Ông Nguyễn Trọng Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Truyền thông và Giải trí VIC Group chia sẻ: "Vài chục triệu đồng không phải quá lớn, nhưng nó có hai ý nghĩa. Một là sự quan tâm của Nhà nước với doanh nghiệp nhỏ, hai là doanh nghiệp sẽ sử dụng được đòn bẩy giá trị cho chính doanh nghiệp của mình, để tạo ra nguồn thu phát triển cho doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây là điều hết sức quan trọng".

Theo số liệu của Bộ Tài chính, chính sách giảm 30% thuế thu nhập được thiết kế để hỗ trợ phần lớn các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Khi hiện nay có tới 99,98% số hộ kinh doanh và khoảng 81,11% số doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm, được hưởng chính sách.

Các chuyên gia cho rằng, chính sách này sẽ giúp giảm áp lực chi phí, cải thiện dòng tiền, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp và hộ kinh doanh duy trì, mở rộng hoạt động, qua đó thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nêu ý kiến: "Thể hiện sự quan tâm rất lớn, sự chia sẻ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp, đối với khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là những người kinh doanh nhỏ. Số thuế được miễn giảm 30% tuy không nhiều nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của các hộ. Nếu các hộ có kinh doanh dưới 10 tỷ nhưng kinh doanh tốt, số thuế nhiều sẽ được miễn giảm nhiều. Thông qua việc giảm thuế này, những người kinh doanh cũng có cơ hội để giảm giá cho người tiêu dùng cuối cùng. Đây chính là ý nghĩa xã hội của việc giảm thuế đối với người kinh doanh nhỏ".

Chính sách giảm 30% thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong hai năm 2026-2027, nhưng giúp hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ bớt đi một phần gánh nặng. Đôi khi, với những người làm ăn quy mô nhỏ, tiết kiệm được một khoản chi phí cũng chính là có thêm cơ hội để tiếp tục bám trụ và phát triển.