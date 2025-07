Chính phủ gỡ 'vướng' cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai dự án tại TPHCM gồm: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) và dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến Vành đai 2 (kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – quốc lộ 1, TPHCM).

Theo Nghị quyết, việc giải quyết vướng mắc các dự án phải tuân theo chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương tại các văn bản liên quan; đồng thời, cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; khơi thông các điểm nghẽn, huy động các nguồn lực của xã hội; sớm tiếp tục triển khai, hoàn thành đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Nghị quyết nêu rõ: Chỉ xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan mà nguyên nhân dẫn đến vi phạm do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước hoặc do lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. Thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án thuộc cấp nào thì cấp đó xử lý. Quá trình giải quyết phải bảo đảm kịp thời, khả thi, đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn khách quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước và không hợp pháp hóa sai phạm, không để sai chồng sai.

Chính phủ giao UBND TPHCM quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lập, thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của cả hai dự án trên.

Đối với việc thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập do triều (giai đoạn 1), TPHCM thực hiện bằng quỹ đất theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, quy định của pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 40 ngày 1/4/2021 về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

UBND TP phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định giá đất cụ thể, tính tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất của các khu đất dự kiến thanh toán, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Sau khi thanh toán bằng quỹ đất, trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình (đã được rà soát, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định), phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng tiền từ nguồn vốn đầu tư công do UBND TPHCM quản lý.

Chính phủ cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, thực hiện việc kiểm toán các dự án làm cơ sở tổ chức thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, sớm đưa các dự án vào vận hành, khai thác, không để lãng phí, thất thoát.

Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch UBND TPHCM và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), được khởi công từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư, triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhằm kiểm soát ngập do triều , ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực rộng hơn 570 km2 với khoảng 6,5 triệu người dân.

Công trình bao gồm 6 cống kiểm soát triều quy mô lớn, 7,8 km đê kè ven sông. Dự kiến hoàn thành vào năm 2018, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể đưa vào vận hành do nhiều vướng mắc kéo dài liên quan đến thủ tục thanh toán quỹ đất, điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết mới cho phép TPHCM thực hiện thanh toán bằng quỹ đất theo đúng quy định, phần chênh lệch nếu có sẽ thanh toán bằng vốn đầu tư công. Đây là bước ngoặt quan trọng để dự án sớm được triển khai trở lại, góp phần chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố.