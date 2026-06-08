Chính phủ sẽ ban hành 3 danh mục vị trí việc làm viên chức, áp dụng thống nhất cho các địa phương

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Cụ thể, công văn hướng dẫn số 5691 vừa được Bộ Nội vụ gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cơ sở thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định số 283/2025 ngày 31/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, Nghị định có quy định về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã; đồng thời quy định trách nhiệm của bộ trưởng bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Liên quan đến vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức để triển khai Luật Viên chức năm 2025.

Theo dự thảo Nghị định, Chính phủ sẽ ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung gồm: vị trí việc làm viên chức quản lý; vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm viên chức hỗ trợ.

Các danh mục này sẽ được áp dụng thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các ngành, lĩnh vực và đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Trong khi Nghị định chưa được ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định hiện hành để xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương, làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bố trí, đánh giá viên chức.

Sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Về số lượng người làm việc, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để trình Bộ Chính trị xem xét.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã (gồm cả đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực).

Sau khi biên chế năm 2026 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: Định mức biên chế, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; xã hội hóa, tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập..., phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình để lượng hóa chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho việc xác định, giao biên chế viên chức giai đoạn 2027- 2031.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm việc tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.