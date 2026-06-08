Hiện trạng dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai sau 3 năm thi công
Dù tuyến chính thông xe kỹ thuật, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự án thành phần 3 Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai vẫn chậm tiến độ.
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Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34km đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng.
Dự án chia thành 8 dự án thành phần gồm 4 dự án xây dựng và 4 dự án giải phóng mặt bằng. Một số đoạn được thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành khoảng 40/70km tuyến chính cao tốc vào ngày 30/9/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/12/2026.
VTC News