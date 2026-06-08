GS Carl Thayer: Việt Nam nổi lên như cường quốc tầm trung

GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales nhận định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nâng tầm quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế lên thành “nhiệm vụ quan trọng và liên tục”. Các chuyến thăm của ông tới Thái Lan, Singapore và Philippines là tiếp nối các hoạt động đối ngoại sôi động với cường độ cao mà ông đã bắt đầu từ năm 2024.

“Việt Nam đã nâng tầm quan hệ song phương với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Ý nghĩa của các chuyến thăm hiện tại của ông tới các quốc gia này nhấn mạnh vai trò lãnh đạo chủ động trong việc kết nối với các quốc gia ASEAN chủ chốt trước khi có bài phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-La”, ông Thayer trả lời qua email.

Philippines là Chủ tịch ASEAN năm 2026 và việc nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Manila sau Đối thoại Shangri-La là điều phù hợp, ông Thayer nhận định. Việt Nam và Philippines cũng đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Hàng loạt chuyến đi này nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ kinh tế và chiến lược.

Về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, ông Carl Thayer cho rằng đây là bài phát biểu quan trọng và cho thấy Việt Nam đã nổi lên như một cường quốc tầm trung và là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Các nhà phân tích cho rằng bài phát biểu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong an ninh khu vực.

Tiến sĩ Hunter Marston, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Lowy, Úc cho rằng trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cảnh báo về “cạnh tranh không kiểm soát” và kêu gọi các quốc gia hợp tác để đạt được “hòa bình, tin cậy và phát triển”. Ông lập luận rằng luật lệ và đối thoại là điều thiết yếu để duy trì một trật tự quốc tế công bằng, và cảnh báo việc diễn giải chủ quan và sử dụng có chọn lọc luật pháp quốc tế đã tạo điều kiện cho một thế giới “cá lớn nuốt cá bé”, trong đó các quốc gia nhỏ bị gây áp lực phải chọn phe.

Khu vực sẽ ủng hộ quan điểm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề xướng, trong đó các quốc gia nhỏ và vừa có tiếng nói ngang bằng với các cường quốc lớn hơn, và trật tự được củng cố bởi các quy tắc và đối thoại hơn là bằng vũ lực, Tiến sĩ Hunter Marston bình luận.

Về các điểm nổi bật của bài phát biểu đề dẫn, GS Carl Thayer cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích các cường quốc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, ủng hộ chính sách không liên kết (tự chủ chiến lược) hay không đứng về phe nào trong các tranh chấp giữa các cường quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và việc loại bỏ các rào cản ngăn cản các hiệp định thương mại tự do phát huy hết tiềm năng.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, học giả và chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu đề dẫn tại Đối thoại.