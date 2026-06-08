Chỉ trong chưa đầy hai tuần (từ 16/5 đến 28/5), một đoạn hầm metro thử nghiệm dài 70m đã được Tập đoàn Hòa Bình thi công hoàn thiện tại 321 Vĩnh Hưng (Hà Nội). Doanh nghiệp cho biết công nghệ mới có thể giúp giảm tới 70% chi phí và rút ngắn thời gian thi công còn khoảng 1 năm đối với các dự án đường sắt đô thị.

Điểm khác biệt cốt lõi của dự án nằm ở phương pháp thi công. Thay vì sử dụng máy đào hầm khổng lồ (TBM) khoan sâu dưới lòng đất, đơn vị này áp dụng phương pháp đào hở.

Hoàn thiện hầm metro thử nghiệm dài 70m chỉ trong 2 tuần.

Về mặt kỹ thuật, các kỹ sư đóng các cọc bê tông ly tâm dự ứng lực xuống lòng đất ở độ sâu khoảng 25-30m để tạo nền móng vững chắc. Sau đó, họ chỉ đào bỏ lớp đất nông khoảng 8m rồi lắp ghép các tấm panel bê tông đúc sẵn phía trên làm trần hầm. Cách làm này đồng thời mở ra dư địa để phát triển các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh.

Ông Nguyễn Hữu Đường , Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, cho biết phương pháp thi công này giúp khung hầm đạt độ kiên cố cao. Mức độ xê dịch, biến dạng (độ võng) của hầm chỉ khoảng 1mm, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế cho phép là 12,5mm.

Theo tính toán của nhà đầu tư, với cách làm này, chi phí xây dựng có thể giảm còn khoảng 30% so với các tuyến metro hiện nay.

Bên trong hầm là hệ thống tàu điện vận hành tự động 100%, không cần người lái. Tàu được trang bị cơ chế tự động phun rửa đường ray cùng hệ thống cảm biến liên tục theo dõi độ an toàn của kết cấu hầm như độ lún, độ nghiêng.

Dù thiết kế tiêu chuẩn phục vụ 80 người với tải trọng 10 tấn, kết quả thử tải thực tế cho thấy đoàn tàu có thể chở tới 150 người mà vẫn vận hành ổn định. Đáng chú ý, đoàn tàu được mạ vàng với chi phí khoảng 9 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với chi phí thiết kế ban đầu (1,5 tỷ đồng).

Tại lễ khánh thành công trình, doanh nhân 73 tuổi Nguyễn Hữu Đường bày tỏ khát vọng chứng minh người Việt Nam có đủ trí tuệ và nguồn lực để tự thực hiện các công trình hạ tầng hiện đại với tốc độ nhanh và chi phí thấp.

Hiện Tập đoàn Hòa Bình đang đề xuất áp dụng công nghệ này để thi công 1km tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc (tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 39,5 km, trong đó có đoạn đi ngầm) trong vòng 90 ngày, đồng thời cam kết sẽ tặng lại toàn bộ kết quả nghiên cứu cho Nhà nước.