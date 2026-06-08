EVN làm rõ một số thông tin trong Báo cáo tài chính năm 2025

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi thông tin làm rõ một số nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025; trong đó, nhấn mạnh sự khác biệt giữa các chỉ tiêu lợi nhuận và lý giải về số dư tiền gửi ngân hàng hợp nhất lên tới 152.000 tỷ đồng.

Theo EVN, việc lập Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan. Các báo cáo này đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến khách quan.

EVN cho biết, theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng, trong khi số lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo Báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn đạt 51.881 tỷ đồng; trong đó, phần lợi nhuận thuộc về Công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng. EVN giải thích chỉ tiêu này bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ cùng phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu của EVN tại các công ty con và công ty liên kết, do đó khác với số liệu trên báo cáo tài chính riêng.

Ngoài ra, chỉ tiêu lợi nhuận thuộc về Công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất cũng chưa tính đến việc trích lập các quỹ tại các công ty con cũng như phương án phân phối hoặc giữ lại lợi nhuận theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Theo EVN, việc đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh cần nêu rõ căn cứ theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ hay báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn để tránh nhầm lẫn. Kết quả kiểm toán cho thấy Công ty mẹ EVN đạt lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng nhưng vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng; trong khi toàn tập đoàn đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 51.881 tỷ đồng và không còn lỗ lũy kế hợp nhất.

Để bảo đảm tính nhất quán trong phân tích và so sánh với các năm trước, EVN đề nghị các cơ quan báo chí xem xét sử dụng số liệu tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán khi đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh điện.

Liên quan đến thông tin số dư tiền gửi ngân hàng hợp nhất cuối năm 2025 lên tới khoảng 152.000 tỷ đồng, EVN cho biết đây là số liệu tổng hợp của toàn bộ các đơn vị thành viên trong tập đoàn, bao gồm các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo EVN, nếu so với dư nợ ngắn hạn cùng thời điểm hơn 227.000 tỷ đồng thì quy mô tiền gửi này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán ngay các nghĩa vụ tài chính; trong đó, tập đoàn và các đơn vị thành viên phải thanh toán hơn 118.000 tỷ đồng cho các nhà cung cấp nhiên liệu than, dầu, khí và tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN; đồng thời phải thanh toán hơn 47.000 tỷ đồng nợ vay đến hạn.

EVN cho rằng việc duy trì số dư tiền gửi lớn là cần thiết để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh cung ứng điện. Các đơn vị phát điện phải duy trì nguồn tiền để mở thư tín dụng (L/C) phục vụ thanh toán nhiên liệu trong nước và nhập khẩu, trong khi Công ty mẹ EVN phải bảo đảm thanh toán tiền điện hằng tháng cho các nhà đầu tư ngoài EVN.

Tập đoàn cũng cho biết nhu cầu dự phòng dòng tiền càng trở nên cần thiết trong bối cảnh giá các nhiên liệu đầu vào cho phát điện như than, dầu và khí có nhiều biến động, thậm chí tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, EVN đang triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm với nhu cầu vốn rất lớn. Do vậy, tập đoàn và các đơn vị thành viên cần duy trì nguồn vốn dự phòng nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư cũng như chủ động trong trường hợp việc giải ngân vốn tín dụng bị chậm trễ.

Theo EVN, việc đánh giá số dư tiền gửi cần được xem xét trong tổng thể cơ cấu tài chính, nghĩa vụ nợ phải trả và nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư của toàn tập đoàn, thay vì chỉ nhìn vào một chỉ tiêu riêng lẻ.