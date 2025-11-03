Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ sẽ trình Quốc hội các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân

03-11-2025 - 08:37 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các dự án Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong tuần làm việc này.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay (3/11), Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội tờ trình về 5 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở tổ về 6 dự án luật trên.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Quốc hội sẽ thảo luận về thuế thu nhập cá nhân trong tuần làm việc này.

Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng được Chính phủ trình trong ngày làm việc này.

Đặc biệt, các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng được trình Quốc hội. Nội dung này được luôn được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm trong thời gian qua.

Liên quan đến nội dung này, vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Cũng trong tuần làm việc này, các dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng sẽ được trình ra Quốc hội.

Nội dung quan trọng khác, chiều 4/11, các đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong ngày 5/11, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí…

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN

Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN Nổi bật

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha Nổi bật

Vượt qua Dubai và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 11 thành phố thân thiện nhất thế giới

Vượt qua Dubai và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 11 thành phố thân thiện nhất thế giới

08:02 , 03/11/2025
Quyền lợi mới của hàng chục triệu người dân từ 1/11 không phải ai cũng biết

Quyền lợi mới của hàng chục triệu người dân từ 1/11 không phải ai cũng biết

07:56 , 03/11/2025
Hé lộ bí ẩn chưa có lời giải của kinh tế Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Thiên nói về điểm khởi động của một quá trình phát triển khác thường

Hé lộ bí ẩn chưa có lời giải của kinh tế Việt Nam, PGS.TS Trần Đình Thiên nói về điểm khởi động của một quá trình phát triển khác thường

07:25 , 03/11/2025
460 chủ xe máy, xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

460 chủ xe máy, xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:43 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên