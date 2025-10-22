Chính phủ Việt Nam thực hiện một điều nhiều chưa từng có

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn", "nút thắt" về cơ chế.

Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả Kỳ họp này), nhiều nhất từ trước đến nay; ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành theo thẩm quyền gần 3.600 văn bản pháp quy dưới luật. Thực hiện đột phá chiến lược, Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện thể chế, hình thành cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ cho việc quản trị và phát triển đất nước.

Báo cáo cho thấy kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải ngân quyết liệt vốn đầu tư công; kiểm soát nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định.

Tập trung chỉ đạo phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng thu, tiết kiệm chi, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhờ đó, mặc dù phải đối mặt bối cảnh bất ổn, dịch bệnh và thiên tai, nhưng kinh tế vẫn phát triển với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước, đưa quy mô nền kinh tế tăng cao xếp thứ 32 thế giới trở thành nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao.

Hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế. Đặc biệt, đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành hơn 3.200 km đường bộ cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số triển khai mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Chất lượng giáo dục và y tế được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài từ nhiều nhiệm kỳ trước chưa được giải quyết. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 nước, trong đó có quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, bao gồm 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, 17/20 nước G20 và toàn bộ các nước ASEAN.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Như đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý 05 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài (như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…) và bước đầu phát huy hiệu quả.