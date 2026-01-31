Chính quyền Tổng thống Trump chi ngân sách “khủng” để triển khai Vệ binh Quốc gia

(Ảnh: AFP)

Theo ước tính mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), việc Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và binh sĩ Thủy quân lục chiến tới nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ trong năm 2025 đã tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 496 triệu USD chỉ trong giai đoạn từ tháng 6 đến hết tháng 12.

Báo cáo của CBO cho biết, nếu các hoạt động triển khai này tiếp tục được duy trì trong năm 2026 với quy mô tương tự, chi phí có thể lên tới khoảng 93 triệu USD mỗi tháng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD cho cả năm. Cơ quan này nhấn mạnh các con số được tính toán dựa trên cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc kích hoạt, điều động và chi trả lương cho lực lượng Vệ binh Quốc gia, bao gồm các chi phí vận hành, hậu cần và duy trì lực lượng.

Trong thư gửi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley - thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân sách Thượng viện, CBO cho biết việc phân tích được thực hiện theo yêu cầu của ông Merkley nhằm làm rõ gánh nặng ngân sách từ các quyết định điều động quân đội trong nước của chính quyền Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Merkley chỉ trích các đợt triển khai này là "liều lĩnh và thiếu nhất quán", cho rằng người dân Mỹ có quyền biết hàng trăm triệu USD tiền thuế của họ đã được sử dụng như thế nào.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai đến thành phố Minneapolis, ngày 24/1/2026 (Ảnh: AP)

Theo báo cáo, các đợt triển khai bao gồm lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến tại các thành phố như Los Angeles, Washington D.C., Memphis, Portland và Chicago. Riêng chiến dịch tại thủ đô Washington D.C. là tốn kém nhất, với chi phí khoảng 232 triệu USD trong năm 2025, khi gần 3.000 binh sĩ được điều động để tuần tra đường phố nhằm đối phó với tình trạng tội phạm mà Tổng thống Trump mô tả là "mất kiểm soát".

CBO ước tính việc duy trì lực lượng tại Washington D.C. sẽ tiếp tục tiêu tốn khoảng 55 triệu USD mỗi tháng, trong bối cảnh Tổng thống Trump được cho là có kế hoạch giữ quân đội tại đây đến hết năm 2026. Los Angeles là địa điểm có chi phí cao thứ hai, với gần 193 triệu USD, dù chiến dịch tại thành phố này chỉ kéo dài trong vài tháng.

Trước những chỉ trích, Nhà Trắng khẳng định các biện pháp trên đã góp phần làm giảm tội phạm và tăng cường an ninh tại nhiều đô thị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng lực lượng quân sự trong vai trò thực thi pháp luật dân sự không chỉ gây tranh cãi về pháp lý mà còn tạo áp lực lớn lên ngân sách liên bang Mỹ.

Báo cáo của CBO kết luận rằng chi phí cho các đợt triển khai trong tương lai vẫn rất khó dự đoán, do phụ thuộc vào quy mô, thời gian và địa điểm cụ thể, song chắc chắn sẽ tiếp tục là vấn đề gây tranh luận gay gắt trong đời sống chính trị Mỹ.