Chính quyền Trump dự kiến cắt giảm 300.000 nhân sự liên bang

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh minh họa: AP)

Trao đổi với hãng tin Reuters ngày 14/8, ông Kupor - Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM) Scott Kupor khẳng định phần lớn số nhân sự rời đi là do tự nguyện nhận gói hỗ trợ thôi việc thay vì bị sa thải hàng loạt. "Tôi không thể buộc mọi người phải sa thải nhân viên", vị quan chức này nói, nhấn mạnh việc thuyết phục các Bộ trưởng ủng hộ mục tiêu tinh gọn bộ máy là ưu tiên hàng đầu.

Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã khởi động chiến dịch cắt giảm lực lượng lao động dân sự liên bang với khoảng 2,4 triệu người vào thời điểm đó, do cho rằng hệ thống hiện tại "cồng kềnh và kém hiệu quả".

Tháng 2/2025, Nhà Trắng đã đưa ra gói mua lại hợp đồng cho nhân viên liên bang, với lời hứa trả 8 tháng lương cho những người tự nguyện nghỉ việc, và kỳ vọng 5 - 10% lực lượng lao động sẽ chấp nhận điều này. Đến tháng 7/2025, Reuters ghi nhận khoảng 154.000 người (6,7% lực lượng) đã tham gia chương trình. Ngoài ra, tờ New York Times thống kê thêm gần 60.000 người bị cắt giảm hoặc sa thải (một số đã được phục hồi công việc sau khi kiện tụng thành công), cùng khoảng 150.000 vị trí khác nằm trong kế hoạch tinh giản tại nhiều cơ quan.

Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), từng do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo, đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch tinh giản bộ máy, với chiến thuật "đột kích" vào các cơ quan và thu thập dữ liệu vận hành. Tuy nhiên, đà hoạt động của DOGE chững lại trong vài tháng gần đây sau khi ông Musk rời đi trong một cuộc tranh cãi gay gắt với Tổng thống Trump, cùng các phán quyết của tòa án chặn một phần kế hoạch của cơ quan này. Một số lệnh chặn sau đó đã bị DOGE kháng cáo thành công.

Theo ước tính mới của ông Kupor, khoảng 80% trong tổng số 300.000 người rời đi sẽ là tự nguyện, còn 20% bị buộc thôi việc. Nếu chính xác, tỷ lệ này sẽ gấp đôi mức suy giảm nhân sự của chính phủ liên bang trong năm tài khóa 2023 (5,9%), theo số liệu của tổ chức phi lợi nhuận Partnership for Public Service.

Mặc dù từ chối công bố số liệu chi tiết của từng cơ quan, ông Kupor cho biết OPM sẽ công khai vào thời điểm thích hợp. Hiện các cơ quan liên bang đang chuẩn bị gửi đề xuất cắt giảm nhân sự cho Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought để phục vụ quá trình xây dựng đề xuất ngân sách mới của Tổng thống Mỹ trình Quốc hội.

Với mục tiêu tinh giản mạnh tay, cùng những tranh cãi xoay quanh tính khả thi và tác động của kế hoạch, việc cắt giảm 300.000 nhân sự được dự báo sẽ trở thành một trong những vấn đề chính trị - xã hội gây tranh luận nhất tại Mỹ trong năm 2025.