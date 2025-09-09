CHÍNH SÁCH AI: Hàn Quốc lập Ủy ban Chiến lược AI quốc gia, hướng tới top 3 cường quốc thế giới

Tổng thống Lee Jae Myung công bố mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới - Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định đầu tư lớn sẽ phát triển ngành trí tuệ nhân tạo (AI) thành động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc.

Ông nhấn mạnh đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử: hoặc chấp nhận nguy cơ tụt hậu, hoặc vươn lên thành người tiên phong. Theo ông, tụt hậu đồng nghĩa với phụ thuộc công nghệ, suy thoái công nghiệp và bất bình đẳng sâu sắc hơn. Do đó, ông kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và toàn dân hành động táo bạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI.

4 chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp AI

Tại buổi lễ, Tổng thống Lee Jae Myung đã vạch ra 4 chiến lược để thúc đẩy ngành công nghiệp AI của Hàn Quốc bao gồm hiện thực hóa AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm mà mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đồng thời cam kết đầu tư chiến lược của chính phủ để hỗ trợ khu vực tư nhân và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông nhấn mạnh nhu cầu cải tổ các hệ thống hành chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục để đưa xã hội thân thiện với AI.

Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến AI, xây dựng cơ sở hạ tầng và bồi dưỡng nhân tài theo cách đảm bảo tăng trưởng cân bằng trong khu vực.

AI gần gũi đời sống

Song song với chính sách vĩ mô, các ứng dụng AI trong xã hội Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu là robot Kumdori ở Daejeon đã cứu sống một phụ nữ ngoài 70 tuổi bằng cách cảnh báo kịp thời khi bà có ý định tự tử. Thành phố đã triển khai 1.000 robot Kumdori để giám sát sức khỏe và an toàn người cao tuổi.

Nhiều tập đoàn lớn cũng đang gia nhập thị trường này. Samsung C&T vừa triển khai chương trình thử nghiệm Robot đồng hành AI tại các khu chung cư cao cấp. Cả Samsung Electronics và LG Electronics cũng đã giới thiệu các sản phẩm robot đồng hành của riêng mình là Ballie và Q9, sử dụng các công nghệ AI tiên tiến.

Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp cũng không hề kém cạnh. Nổi bật là Hyodol - một robot hình búp bê nhồi bông được phát triển từ năm 2015, có khả năng chăm sóc tùy chỉnh và đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi trên khắp Hàn Quốc.

Theo dự báo, thị trường robot chăm sóc tại Hàn Quốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, từ hơn 63,1 tỷ won (45,4 triệu USD) vào năm 2021 lên tới 235,6 tỷ won vào năm 2027.

AI cũng được phổ cập trong cộng đồng. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Quỹ AI Seoul đã khai trương Trung tâm AI Thành phố thông minh Seoul giúp người dân học hỏi, trải nghiệm và ứng dụng AI trong đời sống. Các chương trình trải dài từ triển lãm, trải nghiệm kỹ thuật số đến đào tạo ứng dụng AI cho thanh thiếu niên, người trung niên và cán bộ công chức.

Từ tháng 9, nhiều hoạt động chuyên biệt được tổ chức: "Trải nghiệm AI dành cho gia đình" cho học sinh tiểu học và phụ huynh tham gia thiết kế không gian ảo, chế tạo robot thám hiểm sao Hỏa; "AI Master" với các khóa thực hành tạo nội dung số bằng AI, điều khiển robot thông minh.