24-09-2025 - 11:00 AM | Bất động sản

Chính sách giúp an cư dễ dàng, đầu tư chắc thắng cùng The Aspira

Tại The Aspira, khách hàng đang được trao cơ hội tiếp cận loạt chính sách tài chính hiếm có trên thị trường, giúp việc an cư hay đầu tư đều trở nên nhẹ nhàng. Đặc biệt, dự án dự kiến mở bán vào đầu tháng 10 sắp tới với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Với khách hàng cần vay vốn, ngân hàng hỗ trợ tới 75% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà, giảm hẳn gánh nặng tài chính trong giai đoạn đầu. Đặc biệt, khách hàng trẻ từ dưới 35 tuổi chỉ cần thanh toán từ 2,68 triệu đồng/tháng - mức chi trả còn thấp hơn tiền thuê trọ - song hành cùng lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm và ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm.

Trong khi đó, khách hàng không vay vẫn được tận hưởng phương án thanh toán linh hoạt: chỉ cần "nhỏ giọt" 1%/tháng cho tới ngày nhận nhà. Đây là mức chi trả nhẹ nhàng hiếm có, giúp cân đối dòng tiền mà vẫn nhanh chóng sở hữu căn hộ mơ ước.

Pháp lý vững vàng - tài chính bảo chứng bởi loạt ngân hàng lớn

Không chỉ dừng lại ở chính sách vượt trội, The Aspira còn được bảo chứng bởi loạt ngân hàng lớn trong nước, bao gồm cả nhóm "Big4" có thể kể đến như Nam Á Bank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank,… Điều này cho thấy cam kết của Sai Gon High Rise trong việc phát triển dự án minh bạch, đúng tiến độ và pháp lý vững chắc. Sự đồng hành của 7 ngân hàng lớn với The Aspira không chỉ là minh chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị, mà còn là "tấm khiên" bảo vệ quyền lợi khách hàng, đảm bảo minh bạch và an toàn cho dòng vốn khi khách hàng sở hữu The Aspira.

The Aspira chỉ từ 33,3 triệu/m2 – an cư lý tưởng, đầu tư thông minh

Sở hữu lợi thế kết nối vàng khi nằm trên trục phát triển TOD, cách trạm metro S12 và S13 chỉ 800m, cùng hệ thống Smart Home - Smart Building được lắp đặt cho toàn bộ các căn hộ, The Aspira mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi và giá trị gia tăng. Đặc biệt, với mức giá tốt bậc nhất khu vực chỉ từ 33,3 triệu đồng/m², The Aspira đang trở thành lựa chọn lý tưởng của cư dân thành thị đa thế hệ và giới đầu tư sành sỏi.

Chính sách giúp an cư dễ dàng, đầu tư chắc thắng cùng The Aspira- Ảnh 1.

The Aspira sở hữu kết nối vàng khi nằm trên trục phát triển TOD, kề trạm metro S12 và S13

Đặc biệt, ngày 4/10 tới đây, The Aspira sẽ chính thức mở bán với loạt chính sách và chương trình ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Khách hàng quan tâm có thể đăng ký tham dự sự kiện mở bán ngay hôm nay để giữ chỗ, lựa chọn căn hộ phù hợp và tận hưởng trọn vẹn ưu đãi đặc quyền.

Chính sách giúp an cư dễ dàng, đầu tư chắc thắng cùng The Aspira- Ảnh 2.

Căn hộ mẫu The Aspira nhanh chóng chinh phục khách hàng "chốt đơn" ngay khi tham quan

Với thế "kiềng ba chân" vững chãi – vị trí chiến lược, chính sách ưu việt, tài chính bảo chứng, The Aspira không chỉ mở ra hành trình an cư dễ dàng, mà còn đảm bảo biên độ tăng giá bền vững, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

