Bà Quyên hỏi, với mức doanh thu/thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm từ hoạt động làm affiliate TikTok nêu trên, bà có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và thực hiện việc khai thuế, nộp thuế hay không?

Trường hợp bà không thực hiện đăng ký kinh doanh và kê khai thuế đối với mức thu nhập nhỏ này, sang tháng 1 năm sau bà có bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Về vấn đề này, Thuế thành phố Đồng Nai có ý kiến như sau:

Về xác định thu nhập và nghĩa vụ thuế, căn cứ Công văn số 7403/CT-TMĐT ngày 6/10/2026 của Cục Thuế, đối với cá nhân có thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết xác định như sau:

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể ký với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập theo pháp luật về lao động, thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tổ chức, cá nhân khi trả thu nhập thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động sáng tạo nội dung số, quảng bá sản phẩm, tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và nhận thu nhập từ nền tảng hoặc nhãn hàng từ hoạt động kinh doanh, không phải là tiền lương, khoản thu nhập này được xác định là thu nhập từ kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu trong năm không vượt quá 1 tỷ đồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN. Do đó, trường hợp bà có tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 21,6 triệu đồng/năm và không có doanh thu kinh doanh khác làm thay đổi ngưỡng doanh thu thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Tuy nhiên, bà phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.

Về đăng ký hộ kinh doanh, vấn đề đăng ký thành lập hộ kinh doanh không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký kinh doanh. Đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn.

Về xử lý vi phạm hành chính, việc cơ quan thuế kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện căn cứ dữ liệu quản lý thuế và hành vi vi phạm cụ thể. Trường hợp cá nhân không thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, thông báo doanh thu hoặc đăng ký hộ kinh doanh (nếu thuộc trường hợp phải đăng ký) thì tùy hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thuế TP. Đồng Nai thông báo để bà biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Nếu còn vướng mắc chưa rõ, đề nghị bà liên hệ Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác – Thuế TP. Đồng Nai để được hướng dẫn.