Chính thức: Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cấp margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc đưa mã chứng khoán VPL - Công ty Cổ phần Vinpearl ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu VPL chính thức niêm yết và có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE vào ngày 13/5/2025. Tính tới nay, mã này đã niêm yết hơn 6 tháng, cổ phiếu cũng không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch.

Trên thị trường, mã VPL phản ứng tích cực với thông tin được cấp margin, thị giá đã tăng 4 phiên liên tiếp trong đó có phiên 26/11 tăng kịch trần. Tính tới cuối phiên sáng 27/11, VPL đạt 88.900 đồng/cp, vốn hóa tương ứng vượt 158.700 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Theo BCTC quý 3/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thực nhận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận mức tăng trưởng 669% so với cùng kỳ 2024, đạt 819 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.