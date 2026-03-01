Chính thức: FPT Telecom trở thành công ty liên kết của FPT sau khi về Bộ Công An

Công ty Cổ phần FPT vừa công bố thông tin về việc thay đổi phương pháp hợp nhất đối với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX).

Căn cứ theo Công văn số 1906/H01-P1 ngày 18/3/2026 của Bộ Công an về việc hợp nhất Báo cáo tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết) theo quy định của chuẩn mực và pháp luật kế toán hiện hành.

Theo đó, FPT sẽ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế của FPT thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom vào báo cáo hợp nhất như hiện tại. Sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, cũng như lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS). Quyền lợi và giá trị của cổ đông vẫn được đảm bảo và phản ánh đầy đủ trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo FPT, việc chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước và củng cố vai trò của Bộ Công an tại FPT Telecom được triển khai nhất quán với chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Đây là bước đi mang tính chiến lược, tạo điều kiện để FPT Telecom nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung tham gia sâu rộng hơn vào tổng thể chiến lược phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy tốt hơn các nguồn lực hiện có và mở rộng dư địa tăng trưởng trong bối cảnh mới.

FPT khẳng định với nền tảng là quy mô lớn, năng lực công nghệ vững chắc và kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm, FPT Telecom có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng bền vững, qua đó gia tăng giá trị và lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

FPT Telecom thành lập từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Sản phẩm được giới thiệu là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Từ tháng 7/2025, Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu hơn 50% vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Về tình hình kinh doanh, ﻿lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 19.506 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.363 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 21,6% so với năm 2024.

So với kế hoạch năm 2025 với doanh thu 19.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.200 tỷ đồng, FPT Telecom hoàn thành khoảng 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 4%.

