Tự doanh CTCK mua ròng hơn 700 tỷ đồng phiên 18/3, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Thị trường tiếp tục phục hồi trong phiên 18/3, tăng điểm khá tốt hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm với thanh khoản thấp. Chỉ số sau đó chịu áp lực rung lắc về vùng giá 1.700 điểm và duy trì tăng điểm cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 3,54 điểm (+0,21%) lên mức 1.713,83 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.510 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 721 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, HPG và VIC được mua ròng với giá trị lần lượt là 86 tỷ và 77 tỷ đồng. Theo sau là MWG (74 tỷ), GEL (66 tỷ), FPT (65 tỷ), VPB (43 tỷ), VNM (32 tỷ), MSN (29 tỷ), HDB (28 tỷ) và VHM (28 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là DPM (-11 tỷ), MCH (-7 tỷ), DCM (-5 tỷ) và CTD (-5 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PLX (-5 tỷ), VND (-4 tỷ), FUEVFVND (-2 tỷ), GAS (-2 tỷ) và DBC (-2 tỷ đồng).