CTCK đánh giá kịch bản tại Hóa chất Đức Giang: Quá trình gia hạn giấy phép khai thác khai trường 25 có thể bị ảnh hưởng

Ngày 14/3/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Đức Giang và các đơn vị liên quan. Đồng thời, 14 bị can bị khởi tố, trong đó có Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền và Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt khác.

SHS Research vừa cập nhật đánh giá đối với cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang sau thông tin cơ quan chức năng khởi tố vụ án liên quan đến doanh nghiệp này.

Theo SHS, đây là thông tin tiêu cực, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình gia hạn giấy phép khai thác khai trường 25 vào cuối năm 2026. Trong trường hợp không được gia hạn, doanh nghiệp sẽ phải chuyển sang mua ngoài và nhập khẩu gần như toàn bộ quặng apatit, thay vì tự chủ hơn 80% nguồn nguyên liệu đầu vào như trước, qua đó tạo áp lực đáng kể lên giá vốn và biên lợi nhuận.

Về dài hạn, việc có nguy cơ đánh mất lợi thế tự chủ nguyên liệu có thể khiến DGC bị chiết khấu định giá mạnh hơn, đồng thời làm suy giảm độ rõ ràng trong triển vọng tăng trưởng. Diễn biến này cũng có thể tạo tiền lệ cho xu hướng siết chặt quản lý trên toàn ngành hóa chất, khai khoáng.

Bên cạnh đó, thông tin khởi tố còn gây áp lực đáng kể lên diễn biến giá cổ phiếu, đồng thời làm gia tăng rủi ro phát sinh các chi phí pháp lý, môi trường hoặc các khoản truy thu trong thời gian tới.

SHS cho biết sẽ theo dõi một số yếu tố then chốt trong thời gian tới, bao gồm khả năng tái cấu trúc sở hữu như các thương vụ M&A hoặc thay đổi cổ đông chiến lược trong bối cảnh thượng tầng doanh nghiệp biến động , cũng như mức độ ổn định trong hoạt động vận hành. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc và thông tin vẫn đang được cập nhật, công ty chứng khoán này cho rằng chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ khả năng duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Trước đó, SHS từng đưa ra khuyến nghị “Khả quan” đối với DGC dựa trên nền tảng cơ bản tích cực, dù đã có lưu ý về rủi ro pháp lý và môi trường. Tuy nhiên, trước biến cố liên quan đến lãnh đạo cấp cao, SHS quyết định tạm thời đưa cổ phiếu này ra khỏi danh sách khuyến nghị và sẽ đánh giá lại khi có thêm thông tin rõ ràng hơn.

Trên thị trường chứng khoán, phiên 18/3 cổ phiếu DGC tiếp tục nằm sàn, "trắng bên mua". Thị giá DGC qua đó lùi về 64.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Lượng cổ phiếu dư bán giá sàn đã lên tới hơn 33 triệu đơn vị (tương đương 10% khối lượng lưu hành), chỉ có hơn 500 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh.