SACOMBANK lại khiến cổ đông và các nhà đầu tư bất ngờ với tờ trình mới

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) SACOMBANK sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

SACOMBANK nhận định địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM. Do vậy để phù hợp với định hướng phát triển, tăng độ nhận diện thương hiệu của SACOMBANK trong giai đoạn phát triển mới, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính là cần thiết.

HĐQT đề xuất chuyển địa điểm trụ sở chính hiện tại của SACOMBANK ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP HCM đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam - phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Trụ sở chính hiện tại của SACOMBANK ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM

Ngoài ra, HĐQT SACOMBANK cũng trình đại hội cổ đông một số nội dung khác, bao gồm việc thay đổi tên ngân hàng sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc"; gia hạn đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đến năm 2030.

Theo HĐQT SACOMBANK, trong thời gian qua, ngân hàng đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp theo đề án đã được phê duyệt, tập trung vào các nội dung trọng tâm, đạt được một số kết quả trong việc kiểm soát rủi ro và xử lý các tồn tại.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Hiện nay, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao và cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình đã đề ra.

Việc gia hạn thời gian thực hiện đề án là cần thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu một cách thực chất, bền vững; tạo điều kiện để ngân hàng tiếp tục xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng; khắc phục các tồn tại, sai sót theo kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quá trình cơ cấu lại được thực hiện toàn diện, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

Trên cơ sở đó, HĐQT trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030, đồng thời giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan.

Về việc thay đổi tên, HĐQT ngân hàng này cho biết tên "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín" là tên gọi từ khi thành lập đến nay. Trong bối cảnh chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên gọi được xem là bước ngoặt quan trọng, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới, góp phần nâng tầm vị thế và hình ảnh của SACOMBANK.

Do đó, HĐQT trình đại hội cổ đông việc đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh đổi từ "Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank" thành "Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank".

Trước đó, vào cuối năm 2025, chỉ vài ngày sau khi ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc SACOMBANK, ngân hàng này đã công bố đổi nhận diện thương hiệu.

Logo mới của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) có nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Đây là lần thứ 6 nhà băng này đổi logo từ khi thành lập đến nay.

Vài tuần sau đó, vào giữa tháng 1-2026, nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy logo Sacombank xuất hiện ở tòa nhà ThaiSquare The Merit tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM), ngay tại vị trí đặt logo Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

SACOMBANK dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 22 tháng 4.