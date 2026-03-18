Những đại gia đứng sau các công ty tài sản số có vốn ngàn tỉ tại Việt Nam

Cuộc đua thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết khi cơ quan quản lý bắt đầu sàn lọc những doanh nghiệp đủ điều kiện mở sàn. Đặc biệt, vào những phút chót, lĩnh vực này bất ngờ đón nhận thêm một hồ sơ "nặng ký".

Sun Group lập công ty Tài sản số Việt Nam

Cụ thể, mới đây nhất Công ty CP Tài sản số Việt Nam chính thức gia nhập cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản mã hóa với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Sun Group nắm 64% vốn, giữ vai trò cổ đông chi phối; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin đổi mới nắm 35%; Chứng khoán Dầu khí (PSI) sở hữu 1%.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Bạch Đằng, TP Hà Nội, bước đầu thể hiện tham vọng tham gia sâu vào thị trường tài sản số.

Trong khi đó, thị trường này đã ghi nhận hàng loạt đại gia nộp hồ sơ đăng ký mở sàn, khiến cuộc đua ngày càng gay cấn vào phút chót.

CAEX chuẩn bị nâng vốn lên 10.000 tỉ đồng

Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng VPBank, mới đây cho biết đã sẵn sàng nguồn lực và đang hoàn tất các bước cuối cùng để nâng vốn lên 10.000 tỉ đồng.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm, đồng thời cho thấy quyết tâm của các tổ chức tài chính lớn trong việc chiếm lĩnh thị trường mới.

Vimexchange đặt mục tiêu lớn ngay từ đầu

Đáng chú ý, Công ty CP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange đã thiết lập vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng ngay từ khi thành lập vào tháng 6-2025.

Doanh nghiệp này có sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (nắm 50% cổ phần), cùng sự tham gia của các đơn vị như Vimedimex 2, Đầu tư và Phát triển Hòa Bình, Biển Tiên Sa và Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang ngày càng nóng khi có sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp lớn trong nước Ảnh: Thái Phương

Nhóm công ty tài sản số vốn 1.000 tỉ đồng

Ở nhóm vốn 1.000 tỉ đồng, thị trường ghi nhận sự góp mặt của Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) thuộc công ty Chứng khoán VIX và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital) thuộc Chứng khoán SSI.

Hai doanh nghiệp này duy trì quy mô vốn thông qua các đợt bổ sung từ cổ đông tổ chức, cho thấy sự chuẩn bị dài hạn dù chưa đạt ngưỡng yêu cầu.

LPEX gây chú ý

Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) gây chú ý khi tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỉ đồng lên 360 tỉ đồng trong thời gian ngắn.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 30-9-2025, đặt trụ sở tại tòa nhà LPB, số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội – trùng địa chỉ hội sở Ngân hàng LPBank. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm ba cá nhân, trong đó có ông Dương Văn Quyết, người từng liên quan đến ThaiGroup. Điều này khiến thị trường đặt ra nhiều đồn đoán về mối liên hệ với hệ sinh thái ngân hàng.

HDEX và hệ sinh thái Sovico

Ở nhóm vốn thấp hơn, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX) thuộc hệ sinh thái tập đoàn Sovico, có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, với sự tham gia của Chứng khoán HD và các thành viên trong nhóm Galaxy.

Sovico là tập đoàn đa ngành do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản và năng lượng.

Techcom, Dolphinex và DNEX ở quy mô nhỏ

Một số doanh nghiệp khác tham gia với quy mô vốn khiêm tốn hơn như Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank với 101 tỉ đồng; Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex với 50 tỉ đồng.

Quy mô nhỏ nhất hiện nay là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang xây dựng lộ trình huy động vốn từ nhà đầu tư chiến lược để hướng tới mốc 10.000 tỉ đồng.

Chứng khoán Vietcap rút lui Dù thị trường đang nóng lên nhưng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng được đánh giá là "bộ lọc" khắt khe. Điều này đã khiến Chứng khoán Vietcap quyết định rút lui khỏi cuộc đua. Theo Vietcap, việc duy trì nguồn vốn lớn cùng chi phí vận hành, bảo mật và các yêu cầu tuân thủ phòng chống rửa tiền (AML) là thách thức không nhỏ, chưa phù hợp với chiến lược phân bổ nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp. Hiện thời điểm các sàn giao dịch tài sản mã hóa chính thức đi vào hoạt động vẫn chưa được xác định, khi các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện điều kiện để tham gia giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sôi động, với sự tham gia của nhiều "tay chơi" lớn.



